Miguel Salazar Madrid, 20 MAY 2026 - 00:06h.

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El escándalo político está sobre la mesa tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por tres delitos en el caso 'Plus Ultra'. Es la primera vez que un presidente español es investigado. El exlíder del PSOE deberá declarar el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional tras un demoledor auto que le sitúa como líder de un entramado internacional.

El Partido Popular ha pedido la comparecencia inmediata de Pedro Sánchez tras conocerse la noticia. Mientras, en Moncloa defienden la presunción de inocencia y exigen que los jueces "hagan justicia".

Fernando Carrera, presidente del PSOE en Badalona, ha compartido lo que piensa del la imputación del expresidente. Nacho Abad, presentador de 'Código 10', le lanzaba una clara pregunta: "¿Pones la mano en el fuego por Zapatero?", le decía.

Carrera evitaba hacerlo. "Poner la mano en el fuego son palabras mayores", expresa como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Además, el socialista hace una petición. "Yo quiero que Zapatero demuestre su inocencia, creo en ella", comparte en el programa de Cuatro.