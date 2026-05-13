Miguel Salazar Madrid, 13 MAY 2026 - 02:01h.

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Teresa Romero, la sanitaria que se contagió de ébola atendiendo a uno de los dos españoles repatriados desde África en 2014, ha recordado su caso en 'Código 10' y lo ha vinculado al actual brote de hantavirus en el MV Hondius.

La superviviente del ébola, sobre el médico contagiado de hantavirus: "Me veo reflejada"

En concreto, Romero asegura que se ve "reflejada" con el caso del médico que ha sido contagiado a bordo del barco. "Yo me contagié haciendo mi trabajo, atendiendo a un paciente de ébola", cuenta.

Dice que, en comparación, al médico infectado "no se le está cuestionando" ni se le está "juzgando". "No se le ha coaccionado ni se habla de él", expresa en el programa de Cuatro.

Teresa Romero se contagió de ébola pese a ir protegida con mascarilla, EPI, guantes y más indumentaria. "A mí se me cuestionó", afirma como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

"Me recuerda, sobre todo cuando me enteré que en este barco se había contagiado un médico como yo", manifiesta refiriéndose a la situación del médico del MV Hondius. Sin embargo, ella si tenía conocimiento de que el paciente que atendía padecía ébola. En el actual, ese profesional probablemente no tenía conocimiento de que existían contagiados por hantavirus a su alrededor.