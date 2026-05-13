Miguel Salazar Madrid, 13 MAY 2026 - 00:09h.

Compartir







El brote de hantavirus dentr del MV Hondius ha puesto sobre la mesa la necesidad de profundizar en la enfermedad que para muchos era desconocida.

Su duro relato

Dos miembros de la familia de Sebastián Valle fallecieron por el virus. Su padre y sus dos hermanas murieron en cuestión de un mes. Su testimonio lo hemos podido escuchar en 'Código 10'.

Un brote en una fiesta de cumpleados fue el origen del contagio que terminó en desgracia. Sebastián Valle también tuvo la enfermedad. "Yo me contagié a través de mi padre, que fue al cumpleaños que se realizó los primeros días de noviembre y en donde estaba el paciente cero con síntomas", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El cumpleaños, que se celebró en Argentina en 2018, tuvo lugar en un salón de eventos. Era un sitio cerrado, donde su padre tuvo contacto con la persona que estaba con los síntomas del hantavirus. Esta última trabajaban con la "circulación de roedores", por lo que habría estado muy de cerca con los excrementos del animal.

Sebastián Valle cuenta que, en su caso, los principales efectos del virus pasaron por la fiebre, malestar muscular y problemas respiratorios. Por suerte, pudo superar la enfermedad.