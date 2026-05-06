Miguel Salazar Madrid, 06 MAY 2026 - 02:36h.

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El ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, ha decretado como "secreta o reservada" toda la información sobre la regularización de personas migrantes, un real decreto que entró en vigor el pasado 16 de abril. Así lo ha podido saber 'Código 10' tras la respuesta que ha recibido el grupo parlamentario Popular a las dudas que planteó en la cámara sobre la cantidad de extranjeros que se podrían acoger a la regularización o sus posibles riesgos.

La respuesta de Interior: "Continúan los trabajos con los distintos ministerios"

El 16 de febrero fue el día en que este grupo pidió datos al Gobierno sobre lo que se iba a hacer con el real decreto. Hace tan solo 5 días, estos recibieron respuesta por parte del departamento que lidera Marlaska y en ella afirman que el real decreto "se encuentra en fase de tramitación".

"Continúan los trabajos con los distintos ministerios sin que aún exista un texto definitivo", reza el documento al que hemos tenido acceso como podemos comprobar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Hemos conocido que toda la información sobre el real decreto queda "reservada" después de que el programa de Cuatro publicase en exclusiva un documento que tenía el sello del ministerio del Interior y de la Policía Nacional donde se alertaban de las cifras reales de las personas que se podían beneficiar por la medida. "La estimacion realizada por esta Comisaría General es que, de manera directa, pudieran beneficiarse aproximadamente 1.250.000 ciudadanos extranjeros", puntualiza el informe.