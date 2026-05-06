Nacho Abad interviene al ver estallar a Pablo Fernández por la reacción de una vecina canaria ante la llegada del barco con hantavirus
El secretario de Organización de Unidas Podemos no puede ocultar su enfado ante la opinión de Pilar: "Habría que escuchar más a catedráticos"
Una vecina de Gran Canaria, indignada por la decisión del Gobierno de recibir en las islas el barco infectado con hantavirus: "No estoy tranquila"
'Código 10', en Mediaset Infinity
Hay canarios como Pilar que están preocupados por la llegada del barco infectado con hantavirus a las islas tras el acuerdo que han alcanzado la Organización Mundial de la Salud y el ministerio de Sanidad de España para que sea el archipiélago el destino del 'MV Hondius'. "No entiendo la bajada de pantalones que tiene [Pedro] Sánchez con cualquier cosa", lanza.