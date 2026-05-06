Miguel Salazar Madrid, 06 MAY 2026 - 00:55h.

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Hay canarios como Pilar que están preocupados por la llegada del barco infectado con hantavirus a las islas tras el acuerdo que han alcanzado la Organización Mundial de la Salud y el ministerio de Sanidad de España para que sea el archipiélago el destino del 'MV Hondius'. "No entiendo la bajada de pantalones que tiene [Pedro] Sánchez con cualquier cosa", lanza.