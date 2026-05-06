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Nacho Abad interviene al ver estallar a Pablo Fernández por la reacción de una vecina canaria ante la llegada del barco con hantavirus

Nacho Abad interviene al ver estallar a Pablo Fernández por la reacción de una vecina canaria ante la llegada del barco con hantavirus
Pablo Fernández se indigna ante la opinión de una canaria por la llegada del barco con hantavirus: Nacho Abad interviene. cuatro.es
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Hay canarios como Pilar que están preocupados por la llegada del barco infectado con hantavirus a las islas tras el acuerdo que han alcanzado la Organización Mundial de la Salud y el ministerio de Sanidad de España para que sea el archipiélago el destino del 'MV Hondius'. "No entiendo la bajada de pantalones que tiene [Pedro] Sánchez con cualquier cosa", lanza.

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