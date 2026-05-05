Miguel Salazar Madrid, 05 MAY 2026 - 22:52h.

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Tres pasajeros han sido evacuados del barco infectado por hantavirus que se encuentra fondeado en Cabo Verde. Dos de ellos padecen la enfermedad y otro presenta síntomas. La expectación es máxima. En 'Horizonte' hemos podido ver unas imágenes que nos han llegado del preciso instante en el que esos individuos son trasladados desde el barco a una lancha donde les reciben personal sanitario frente a las costas del país africano.

Orlando Mir, un español que reside en Cabo Verde, ha sido quien ha enviado estas imágenes a la redacción del programa que presenta Iker Jiménez. En el vídeo que acompaña a esta noticia observamos a los tres individuos que salen del Hondius, una embarcación de lujo que partió de Ushuaia el pasado 20 de marzo.

Los tres pasajeros evacuados volarán a Países Bajos

"Las tres personas que se ven detrás moviéndose con una mascarilla negra son las que salieron del barco", relata Mir por llamada telefónica. Estas se encuentran en una lateral de la embarcación y han sido enviadas a un centro hospitalario, donde están siendo evaluadas.

Se espera que durante la madrugada sean trasladadas de emergencia a Países Bajos, tal y como asegura Orlando Mir. Mientras, la Organización Mundial de la Salud y Sanidad han acordado que el Hondius llegue a las Islas Canarias en un plazo de entre tres y cuatro días.