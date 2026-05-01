Horizonte Madrid, 01 MAY 2026 - 02:38h.

Alandete se cuela en el hotel Hilton mostrando el recorrido que hizo el autor del atentado fallido para mostrar lo cerca que estuvo de Trump

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Desde el hotel Hilton conecta David Alandete con 'Horizonte' para hacer una recreación de lo sucedido en el día del atentado frustrado contra el presidente de los Estados Unidos. "Espero que no nos digan nada porque nos estamos colando", bromea el periodista.

El recorrido de Cole Allen por el hotel Hilton

Señalando las escaleras por las que corrió el autor, Cole Allen, "con una corbata roja vestido como Trump". También explica en qué ventana dieron los disparos, aunque la cobertura parece fallar, y hace el recorrido para mostrar algo importante: "Vais a ver lo cerca que estuvo de Trump".

"Fíjate qué cerca", afirma mientras cruza la puerta de la sala. Y es que el lugar "lo están limpiando todavía", señala mientras se adentra para mostrar los objetos como "perdigones" que todavía se encuentran allí. "Tiene a Trump a una distancia como de 30 metros", apunta.

Sin embargo, se acaba yendo la conexión para después recuperarla. Es entonces cuando vuelve a incidir en la importancia de lo cerca que estaba del Presidente: "Solo le separaban estas escaleras".

"Lo que yo os he intentado mostrar hoy, Iker, es que en contra de todas estas teorías de la conspiración, que si todo fue planificado, que si Trump estaba inventándose ese ataque, lo cerca que estuvo en realidad y cualquier tipo que tenga un arma en este país se hubiera dejado caer por allí", aclara. La facilidad que tenían para llegar hasta Trump es, para él, "otro fiasco del servicio secreto".