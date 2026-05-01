Horizonte Madrid, 01 MAY 2026 - 00:23h.

Koldo García ha reconocido en el Supremo que recibió billetes de 500 del PSOE y los llamó chistorras: Esta es la experiencia de Bea Talegón

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El presentador interrumpe a sus colaboradores tras pedir a Bea Talegón que entrase en plató de 'Horizonte' y contase lo que les ha dicho al equipo justo antes de empezar el directo: su experiencia sobre los pagos en efectivo en el Partido Socialista a raíz de que Koldo García reconociese en el Supremo haber recibido billetes de 500 y que los llamó "chistorras".

Esta es la experiencia de Bea Talegón

"Por los menos en mis tiempos de juventud, cuando teníamos que hacer un viaje en representación del partido o de las juventudes socialistas, a veces tú comprabas el billete de avión o te hacías las expensas y eso luego te lo devolvía el partido", explica la colaboradora.

Es en este momento cuando el presentador le preguntaba si lo hacían en metálico: "A veces sí. A veces pasabas por la oficina y normalmente te preguntaban cuánto costaba el viaje y te lo pagaban con monedas. En sobrecitos con el justificante de que tú habías pagado con tu factura".

Por lo tanto, la declaración de Koldo sobre los 500 euros le ha llamado "mucho la atención": "Supongo que ellos tendrían acumuladas cosas, en mi caso eran cosas muy pequeñitas, puntuales, siempre justificado y muy claro".

Pero cuando Iker Jiménez le pregunta si alguna vez ha visto billetes de este tipo, su respuesta es clara: "Ni en el partido y yo diría que fuera tampoco". De hecho, recuerda que Rubalcaba hizo una propuesta a nivel europeo se eliminaran los billetes de 500 para evitar la corrupción.