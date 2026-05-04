Horizonte Madrid, 04 MAY 2026 - 23:47h.

El periodista explica la importancia de estos audios con lo declarado ante el Supremo por José Luis Ábalos

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En 'Horizonte', el subdirector de 'El Español' comenta la noticia que han publicado en el medio. Y es que Koldo García grabó a José Luis Ábalos mientras practicaba sexo con Jésica y Melisa en el piso de Atocha, 25, y que comentó con su mujer Patricia. El periodista da las claves sobre dichos audios y muestra esas conversaciones en el programa de Iker Jiménez.

Las claves de los audios de contenido sexual

Según cuenta Jorge Calabrés, todo sucedió durante una fiesta a la que se llevaron a dos prostitutas, tal y como las define la mujer de Koldo en las conversaciones publicadas que muestra en el programa. Además, le parece "importante" aclarar que "Víctor de Aldama no está en ese momento en Atocha, 25": "Está solo José Luis Ábalos y las dos mujeres, Jésica Rodríguez y Melisa".

Por otra parte, Koldo se encontraba grabándole mientras practicaba sexo con ellas a la vez que comentaba la situación con Patricia, "quejándose de lo que estaba viendo". "Las grabaciones tienen un alto contenido sexual" en las que "se escucha perfectamente todo", señala. Sin embargo, no las publica porque "lógicamente no corresponde", afirma Calabrés refiriéndose a los audios de más de 38 minutos.

Además, revela un dato "muy relevante": "Les paga 400 euros y el pago no lo hace Víctor de Aldama. El pago lo hace una persona de la máxima confianza de Koldo García". "Tiene mucha importancia por lo declarado por Ábalos y su defensa", señala el periodista.

Carmen Porter y Jorge Calabrés leen la conversación entre Koldo y su mujer

En el programa, Calabrés trae unas capturas de la conversación en la que comentaban lo que estaba sucediendo en Atocha, 25: desde lo que veían los ojos de Koldo hasta la música que pusieron en el momento. Si quieres saber el contenido de la conversación, no dudes en darle play.