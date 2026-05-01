Horizonte Madrid, 01 MAY 2026 - 03:59h.

Tras los rumores de estafa, Bea Talegón resume la historia del CNIO y explica el verdadero motivo por el que se tumbó el estudio

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En 'Horizonte' comentan "un tema muy, muy delicado": el retiro del estudio de Barbacid por un presunto conflicto de intereses. Este hecho ha generado un duro golpe de credibilidad científica que, sumado a otros sucesos, ha supuesto que los patronos privados abandonen el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

Es Bea Talegón quien explica en el programa "el lío" para que la mesa y los espectadores comprendan de qué va este tema.

La historia del CNIO

Para empezar, la colaboradora deja claro la importancia del CNIO: "Se supone que es la referencia de investigación del cáncer en España". Según cuenta, fue fundado por Barbacid en 1998 siendo el primer director.

Todo comienza cuando en el 2002 se firma un contrato con Juan Arroyo "en condiciones muy inhabituales": "Como mucho colegueo con Barbacid y se le blinda muy bien".

Es en 2011 cuando deja la dirección "dice él por decisión y presión de la ministra de Ciencia" y le sucede María Blasco, quien acumula del 2013 al 2024 13 denuncias internas por presunto acoso laboral, trato vejatorio y racista, aunque ella "lo niega todo".

Ya en diciembre de 2024 el patronato del CNIO le exigen a María Blasco y Juan Arroyo unos informes sobre las cuentas y la situación laboral dentro del centro, paralizando un programa estrella de la directora de 3.000.000 de euros cuando eran fondos que tenían que ir a la investigación contra el cáncer y tumbándoles las cuentas en 2025 por un déficit de 4.500.000 de euros.

A continuación, María Blasco denuncia al gerente Juan Arroyo porque "decía que había cosas raras con los contratos irregulares", conociéndose en ese momento las denuncias que tenía interpuestas: "Ella lo niega todo y dice que la víctima es ella porque le están montando una campaña por haber removido el avispero". El patronato los destituye, entrando Fernando Peláez.

En junio de 2025, el exdirector de compras del CNIO presenta una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción: "Este señor junto a dos que denuncian se van a la calle y la justicia después sanciona al CNIO".

Más tarde, en noviembre del mismo año, el CNIO empieza a tomar medidas y el patronato destituye a varios altos cargos, entre los que se encuentra Juan Arroyo.

En 2026 sigue Fernando Peláez en funciones, pero "Bernabé, el nuevo gerente que había documentado todas las irregularidades, renuncia. 47 de los 52 responsables del CNIO firman una carta apoyando a este señor por hombre honrado y denuncian una campaña orquestada más".

Sin embargo, este mes de marzo, "todos los entes privados que apoyaban al CNIO se han pirado, dejando de apoyar porque esto está siendo brutal", señala.

¿Hubo estafa en el estudio de Barbacid?

A estos hechos se suman el conflicto de interés que no estuvo señalado en el estudio de Barbacid, motivo por el que la Academia de Ciencias de Estados Unidos lo tumbó. "Hay que decir que en el borrador del informe ese conflicto de interés sí que se puso. O sea que parece ser que ha quedado claro que fue un fallo técnico".

Sin embargo, en la prensa se está hablando de estafa por los millones recaudados para el estudio. Por lo que Bea Talegón aclara: "Se están mezclando las cosas y hay que dejar claro con los hechos en la mano que ese estudio se ha retirado solamente por una cuestión de no haber declarado un conflicto de interés".

"Que la gente esté tranquila, no hay un timo en la investigación científica. En ese sentido hay que ser prudentes y rigurosos porque no se le ha pedido el dinero a la gente engañándola", concluye.