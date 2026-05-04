Pintar o escribir en mobiliario urbano: la multa de hasta 3.000 euros por vandalismo leve

Marta Egea 04 MAY 2026 - 08:00h.

La normativa sanciona el “deslucimiento” de bienes públicos, por lo que una simple pintada o graffiti puede ser suficiente para recibir una multa, aunque se considere vandalismo leve

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Una firma en una farola, un graffiti en un banco o una pintada en una señal de tráfico pueden parecer actos menores o incluso expresiones artísticas. Sin embargo, desde el punto de vista legal, pintar o escribir en mobiliario urbano sin autorización es una infracción sancionable en España, y puede acarrear multas que llegan hasta los 3.000 euros.

Lejos de ser una cuestión meramente estética, las administraciones lo tratan como un problema de convivencia, mantenimiento urbano y coste público. Además, en los últimos años, las ordenanzas municipales han endurecido las sanciones y los controles para ejercer una mayor presión contra este tipo de conductas.

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¿Qué se considera vandalismo leve?

En términos legales, se refiere a aquellas conductas que no provocan un daño estructural grave, pero que sí alteran o deterioran la apariencia de un bien público o privado, lo que se conoce como “deslucimiento”. Para que se considere vandalismo leve no hace falta romper, inutilizar o destruir un elemento: es suficiente con modificar su aspecto sin autorización para que la conducta sea sancionable.

En este sentido, entran dentro del vandalismo leve acciones como escribir con rotulador en una señal, hacer una pintada en una farola, pegar adhesivos en mobiliario urbano o realizar graffitis en muros visibles desde la vía pública. La clave está en que se trata de intervenciones no autorizadas que afectan a un espacio común. Aunque el daño pueda parecer superficial, la ley lo considera relevante porque implica un coste de limpieza, una alteración del entorno urbano y, en muchos casos, también afecta a la convivencia.

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Además, este tipo de infracción suele tramitarse por vía administrativa, lo que quiere decir que no llega a ser un delito penal en la mayoría de los casos, sino de una sanción económica impuesta por el ayuntamiento o la autoridad competente. Pero, esto no la hace menos importante: si el daño se repite, afecta a bienes protegidos o genera costes elevados, puede escalar a infracción grave o incluso a delito.

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Multas de hasta 3.000 euros

Las sanciones por pintar o escribir en mobiliario urbano pueden cambiar significativamente, pero siguen una estructura bastante común en toda España. En general, las ordenanzas municipales clasifican en infracciones leves, graves o muy graves, y la cuantía de la multa depende de varios factores: el tipo de daño, el lugar donde se realiza la pintada, la reincidencia y el coste que tenga su reparación.

En los casos más comunes, cuando se trata de una pintada puntual sin daños estructurales, la infracción se considera leve y las multas suelen estar entre los 100 y 600 euros. Sin embargo, si el graffiti afecta a elementos especialmente visibles como pueden ser señales de tráfico, mobiliario urbano en zonas céntricas o fachadas protegidas, la infracción puede ser calificada como grave, con sanciones que pueden superar los 1.500 euros.

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El salto más importante se produce cuando la infracción es muy grave, ya sea por reiteración, por el impacto en el entorno o por el valor del bien afectado: en estos casos, las multas pueden llegar hasta los 3.000 euros o incluso superarlos en algunos municipios.

Además, hay que tener en cuenta que la sanción económica no siempre es el único coste. En muchos casos, el infractor está obligado a asumir los gastos de limpieza y reparación, que suelen ser elevados, pudiendo oscilar entre 400 y 5.000 euros por intervención dependiendo de la superficie. Por lo que, una pintada que aparentemente parece menor puede acabar suponiendo un gran desembolso mucho mayor que la multa inicial.

¿Cuándo deja de ser leve y pasa a ser delito?

La diferencia entre una infracción administrativa y un delito penal en casos de pintadas o graffitis depende, principalmente, del alcance del daño económico y del bien afectado. Mientras que el vandalismo leve se sanciona con multas administrativas cuando el perjuicio supera ciertos límites, normalmente en torno a los 400 euros en daños, puede considerarse delito, regulado en el Código Penal. En este caso, ya no es solo una multa municipal, sino un procedimiento judicial que puede derivar en sanciones económicas más elevadas e incluso en antecedentes penales.

Además del coste de reparación, hay otros factores que pueden hacer que la conducta se agrave. Por ejemplo, si las pintadas se realizan sobre edificios históricos, patrimonio protegido, señales de tráfico o infraestructuras públicas esenciales, la infracción puede escalar directamente a delito, incluso aunque el año no sea especialmente elevado. También influye la reiteración: si se acumulan varían pintadas o se actúa de forma continuada puede significar una conducta intencional y persistente, lo que endurece la calificación legal.

En estos casos, las consecuencias pueden ir más allá de la sanción económica. El infractor puede enfrentarse a multas penales, indemnizaciones por los daños causados e incluso trabajos en beneficio de la comunidad.