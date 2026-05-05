Dentro del crucero con hantavirus los pasajeros deben estar vigilados y aislados.

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Dentro del crucero con hantavirus los pasajeros deben estar vigilados y aislados. Los expertos señalan que con síntomas deberían ser evucuados vía áerea a un hospital para ser atendidas. El resto sí podrían desembarcar por tierra con un protocolo uno a uno, de forma aislada, y con las medidas sanitarias adecuadas, informa Marta Lilao.

Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, deja claro que habría que hacer una cuarentena con las personas que haya en el barco. Y las personas que tuvieran síntomas tendrían que ser evacuadas vía aérea para ser llevados al hospital, para minimizar los contactos".

Las personas con síntomas deben ser trasladadas. Pero el resto deben estar aislados en un período de hasta seis semanas. "La cuarentena es larga de hasta seis semanas es claustrofóbico, lo mejor sería que desembarcaran", señala Joan Caylá, epidemiólogo.

El recuerdo del covid ha vuelto pero los expertos dicen que es improbable que vayamos a tener una pandemia y que es prácticamente imposible que se contagien todos.