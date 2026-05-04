Miguel Salazar Madrid, 04 MAY 2026 - 23:56h.

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Tras asegurar el presunto comisionista de la trama de las mascarillas Víctor de Aldama que Koldo García tenía contactos frecuentes con Pedro Sánchez, el exasesor de José Luis Ábalos negó por completo ante el Tribunal Supremo haber guardado su teléfono.

"Si hubiera tenido el teléfono de Pedro Sánchez me hubieran cogido en algún sitio", relató en su declaración en sede judicial. Sin embargo, el periodista y colaborador de 'Horizonte' Jorge Calabrés ha traído las pruebas que desmontan las palabras de Koldo García.

Los metadatos del móvil de Koldo demuestran que sí guardó su número

Según explica, el exasesor del exministro de Transportes guardó al presidente del Gobierno bajo el nombre de 'número 1'. "Estos que vemos aquí son los metadatos del contacto de Pedro Sánchez en el móvil de Koldo guardado como 'número 1', tal como define la trama", relata Calabrés con los documentos en mano.

En concreto, las pruebas que trae son "todas las copias de las agendas de Koldo García que nos permite, después de estudiarlas, saber que el número se incluye en las agendas después del 6 de septiembre de 2018". En este momento, Sánchez ya había llegado a la Moncloa y Koldo era ya asesor de José Luis Ábalos.

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"Hay otas tres copias más en las agendas en las que aparece el teléfono del número 1 de Pedro Sánchez, y aparece misteirosamente eliminado en una copia de las agendas que se hace el 11 de junio de 2023 cuando Koldo Gardía y José Luis Ábalos sabían que la UCO estaban investigando los contratos a Soluciones de Gestión", apostilla Calabrés.