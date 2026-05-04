Beatriz Benayas 04 MAY 2026 - 21:10h.

El Club de las malas madres ha ido hoy a pedir al Congreso un Pacto de Estado por la Conciliación.

La brecha salarial deja a las mujeres europeas trabajando “gratis” desde hoy hasta el final de año

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El Club de las malas madres ha ido hoy a pedir al Congreso un Pacto de Estado por la Conciliación. Reivindican una corresponsabilidad real que evite que la maternidad sea un lastre para la carrera profesional, los sueldos y la salud mental de las mujeres.

Porque los datos muestran la cruda realidad de los cuidados donde la igualdad aún está muy lejos de ser real. La estadística es aplastante. Ocho de cada diez excendencias para cuidar de hijos o padres, las cogen las mujeres. Nueve de cada diez reducciones de jornada por cuidados tienen nombre de mujer y siete de cada diez contratos a tiempo parcial también los firman las madres y no los padres. Son ellas las que se guardan tiempo para cuidar porque son las mujeres las que dedican el doble que ellos a atender a pequeños y mayores.

Algo que explica por qué la mayoría de las mujeres que cuidan, el 81%, tiene sobrecarga mental. La proporción de hombres a los que le pasa lo mismo es menos de la mitad. Esto desemboca en más barreras profesionales para la mujer. La brecha salarial de género sigue siendo del 15% y lastra las oportunidades de las mujeres.