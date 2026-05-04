Asegura que a ella le dijeron que LogiRAIL no era una empresa pública 100%: “La crearon dos asturianos”

Nacho Abad, tras las declaraciones de Aldama en el juicio de Koldo y Ábalos: ''Si esta afirmación es cierta, Pedro Sánchez debería convocar elecciones generales''

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Al escuchar a José Luis Ábalos negar ante el Supremo, por el caso mascarillas, que hubiera tenido con ella una relación sentimental o de cualquier otro tipo con ella, Claudia Montes, ha conectado en directo con ‘En boca de todos’ para responder al exministro de fomento y acusado en el caso mascarillas.

“No he tenido ninguna relación con esta señora… Igual que con doscientos mil afiliados del PSOE… Se ha calificado y el informe de la OCU habla de mi entorno personal…”, han sido las palabras de José Luis Ábalos cuando le han preguntado en el Tribunal Supremo, y ante las que Claudia Montes asegura: “Dejó a una por otra… Está mintiendo una vez más… Una persona que se preocupa diariamente por mí, no sé qué tipo de relación es… Es una relación virtual porque yo no hice nada por ir a esos viajes a los que me invitaba… No lo veía claro, mi cabeza dice que sí, pero mi corazón me decía que no me gustaba”.

El exministro ha asegurado que la conoció por redes sociales y que su relación era esporádica: “Ella me traslada, lo hace por redes, madre soltera con una relación muy angustiosa, no pide directamente empleo, pero sí habla de su situación angustiosa… Cuando ya no era ministro, la despiden… Me hace un recopilatorio, después de llevar tiempo sin saber de ella, luego cuando salta todo esto, me hace otro recopilatorio…”.

Claudia Montes ha querido demostrar su verdad explicando que el propio exministro era quién gestionaba sus redes sociales: “Acaba de mentir, ha dicho que no lleva sus redes sociales, pero yo tengo mensajes en los que me conecta por Instagram, me da su teléfono y me da datos personales…”.

Ábalos también ha dejado claro que la que fuera Miss Asturias no trabajaba en una empresa pública y ella le ha dado la razón: “A mí me dijeron que no era 100% pública, que la crearon dos asturianos”.

Carolina Perles, sobre la relación Koldo y Ábalos: “Siempre he mantenido que era una mala influencia para José Luis”

Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para comentar la declaración el exministro. Respecto a cómo conoció a Koldo, Perles ha corroborado que se lo presentó Santos Cerdán y que no fue buen para él: “Siempre he mantenido que era una mala influencia para José Luis”.

Asegura que Koldo es: “Peculiar, una persona que no tiene un comportamiento del todo lineal. Depende de con quién esté se comporta de una manera u otra…” y que su exmarido cambió por completo: “José Luis se convirtió en una persona muy diferente cuando conoció a Koldo… Era muy afable y cariñoso con su familia… Se transformó en otra persona… En una persona inaccesible, una persona más siniestra, más hermética, ocultismo… Todo tenía que pasar por Koldo. Para mí se convirtió en un extraño y para otras personas de su entorno”.

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