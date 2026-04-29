El empleado de Tavira ha sido detenido junto a su esposa y un amigo con antecedentes penales

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Tras 42 días desaparecido han encontrado el cadáver sepultado del empresario Jesús Tavira, un testigo clave en el crimen de la CAM. El cadáver se encontraba enterrado a dos metros de profundidad en la vivienda de uno de sus trabajadores, quién ha sido detenido junto a su pareja y otro amigo con antecedentes penales.

Tatiana Márquez se ha desplazado hasta Alicante para informar en directo en ‘En boca de todos’ de los detalles de la investigación. A los dos días de su desaparición, los agentes encontraron el coche de Jesús Tavira calcinado y 42 días después han encontrado su cuerpo enterrado en una fosa a dos metros de profundidad y tapada con escombros en la casa de uno de sus trabajadores.

La investigación no descarta algún tipo de relación con el crimen de la CAM, del que el empresario fue testigo. Un crimen en que se produjo en 2016 y en el que la mujer del presidente de la Caja de ahorros del Mediterráneo, María del Carmen Martínez fue asesinada de dos tiros a bocajarro en un concesionario en presencia de Jesús Tavira, único testigo.

Aunque no han encontrado relación entre ambos crímenes, el principal sospechoso de la muerte de María del Carmen era su yerno, un hombre con el que Tavira había mantenido más de 200 comunicaciones telefónicas, que se cortaron en el momento que se produjo el asesinato en el concesionario.

Raquel, vecina de la misma calle, conocía de vista a las personas detenidas. Un empleado de Jesús Tavira, su esposa y otra persona relacionad con ellos, que contaba con numerosos antecedentes ha explicado cómo se produjo la detención: “Esto no había pasado aquí en la vida. Estamos muy dolidos porque aquí hay personas muy normales, esto es duro… Vinieron con un furgón con materiales de construcción”. Asegura que conocía de vista al mecánico detenido, pero no sabe cuánto tiempo llevaban en la vivienda.

Javier Martínez, periodista de ‘Las Provincias’, ha explicado que el empleado era el principal sospechoso porque desde el principio había dado información falsa. Además, ha recordado el perfil polifacético del fallecido y sus peculiares actuaciones en su desguace de coches, con relaciones muy peligrosas. Respecto al móvil del crimen, ha explicado que todavía no está claro, pero se sabe que han encontrado joyas y otros objetos de valor en la vivienda.

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