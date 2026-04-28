Juani lleva seis años viviendo entre aguas fecales de su vecino: “El olor es insoportable”

La vecina de Jerez de la Frontera ganó una demanda hace tres años, pero el vecino no ha cumplido con la sentencia

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Durmiendo en el sofá y sin parar de limpiar con legía para intentar acabar con el horrible olor a deposiciones fecales, así lleva Juani viviendo más de 6 años en su casa de Jerez de la Frontera en Cádiz. Tiene multitud de filtraciones del vecino de arriba y ni la justicia ha conseguido que arregle las averías.

Ana Gómez, reportera de ‘En boca de todos’ ha sido testigo en directo del calvario que sufre Juani, una vecina de Jerez de la Frontera (Cádiz). Su vivienda tiene filtraciones de la bajante de las aguas fecales de su vecino y lleva 6 años conviviendo con las deposiciones del mismo. Tiene filtraciones por casi todas las paredes de la casa y lleva meses durmiendo en el sofá debido al fuerte olor.

Denunció y ganó el juicio: “La sentencia estableció que tenía que alegrar su cuarto de baño y el mío, pero han pasado tres años y todavía no ha realizado ningún tipo de obra”. Juani ha explicado que pretende realizar la obra por su cuarto de baño, pero que hasta tres operarios le han dicho que no se puede hacer y que tiene que romper por su baño.

Nacho Abad ha querido saber cuál era el perfil del vecino y ella le ha contado que es un chico joven de unos 30 años, y que tiene el piso alquilado a una pareja, pero que no quiere hacer la obra. Juani ha explicado que los fontaneros eran de su seguro y Bárbara Royo le ha recomendado presentar un escrito para denunciar que no se está ejecutando la sentencia.

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