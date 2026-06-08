100 días de guerra en Irán: los efectos diarios en el bolsillo de los ciudadanos

Beatriz Benayas 08 JUN 2026 - 21:01h.

La subida del transporte, del petróleo, de llenar el depósito, de volar o a la hora de hacer la compra, se notan.

Hoy se cumplen 100 días de la guerra en Irán que han tenido un claro impacto en el bolsillo.

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Hoy se cumplen 100 días de la guerra en Irán que han tenido un claro impacto en el bolsillo. ¿Cuánto lo hemos notado? De momento, se ha sentido el primer golpe, el de la subida del transporte por el cierre del estrecho de Ormuz. El petróleo ha marcado el compás de guerra desde el principio con ese sube y baja y está un 30% más caro que antes del conflicto.

Lo primero que ha encarecido son los desplazamientos. Aunque con las ayudas, la gasolina ya se paga casi igual que antes de la guerra, el gasóleo sigue siendo un 12% más caro. Llenar un depósito diésel cuesta unos diez euros más que en febrero. También lo estamos notando a la hora de volar. Con menos queroseno, hay mucha volatilidad de precios en los billetes de avión con subidas de entre el 10 y el 30% en Europa. Unos 29 euros más en vuelos internos de media y unos 88 en trayectos de largo radio.

Y a partir de aquí vienen las siguientes piezas del dominó. Con la inflación ya por encima del 3%, esta misma semana se espera una subida de tipos más allá de ese 2% de interés al que se presta el dinero y las hipotecas variables ya se han empezado a encarecer. Y las compras son más cara en general.