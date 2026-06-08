El Papa León XIV apuesta por el diálogo social en el trabajo y ver al empleado de forma digna

Cristina Montalvo 08 JUN 2026 - 16:15h.

En la visita del Pontífice ha habido espacio también para hablar del trabajo, de su futuro en un momento de gran transformación tecnológica.

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En la visita del pontífice ha habido espacio también para hablar del trabajo, de su futuro en un momento de gran transformación tecnológica. En el encuentro de Leon XIV y miembros de la sociedad civil asistimos ayer por la tarde a esa inusual escena. Los líderes de las organizaciones empresariales y sindicales de nuestro país defendiendo conjuntamente ante él el valor del diálogo social. Lo hizo también el papa en su discurso destacando que las instituciones económicas solo son justas con la participación responsable de todos y dejando estos mensajes.

"La actividad empresarial no vea al empleado como un factor más en la ecuación más de sus intereses, que la empresa reconozca la dignidad de la persona y el trabajo siga siendo motor de esperanza".

Y muchas referencias también, a los cambios que la inteligecia artificial implica en el mercado laboral.

En su primera encíclica publicada hace tres semanas Leon XIV reflexionaba precisamente sobre ese asuntto. Sobre el avance tecnológico y la necesidad de que este se ponga al servicio de las personas. Los desafíos presentes, y sobre todo, futuros en esta materia dibujaron ayer el marco para el que los representaes de CEOE, CEPYME, Comisiones Obreras y UGT, todos reclamaron un nuevo contrato social. Con fuerte visión humanista como reflejan estos titulares.

Cuanto más tecnología tengamos, más humanidad necesitaremos (Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME).

El desafío de la inteligencia artificial no es solo técnico, es profundamente humano (Pepe Álvarez, secretario general de UGT).

No nos resignamos en un mundo que consista en la pugna del último contra el penúltimo (Unai Sordo, secretario general de CCOO).

El futuro solo podrá construirse sumando capacidades, compartiendo objetivos y poniendo a las personas en el centro del progreso. (Antonio Garamendi, presidente de la CEOE).