Las víctimas dicen que el Papa se va a llevar una versión sesgada de los abusos sexuales de la Iglesia en España.

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Fuera de la Embajada de la Santa Sede se han concentrado algunas asociaciones de víctimas de abusos sexuales de la iglesia católica. Uno de los asuntos más espinosos de este viaje. Está previsto que esta tarde el Pontífice se reúna con ellos pero León XIV ya ha lanzado un mensaje a los obispos, info9rma Sergio García García.

"Uno de los hechos más dolorosos es con aquellos que han sido heridos por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a la prevención de la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación", les ha dicho.

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Pero víctimas de abusos sexuales protestan por no poder hablar con León XIV esta tarde. "Se reúne con algunas víctimas seleccionadas a dedo por los obispos, víctimas que en su legítimo derecho ha optado por mantener un perfil bajo", señala Miguel Hurtado, primer denunciante del caso Montserrat y Portavoz de Reparación Integral que denuncia que "ninguno de los cinco colectivos de víctimas ha sido convocado para la reunión con el Pontífice.

Juan Cuatrecasas, de la Asociación Infancia Robada, señala que "el plan Repara no representa ni a la undécima parte de las víctimas de este país. Y además es un plan de la Iglesia, con lo que volvemos tener al zorro en el gallinero".

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Denuncian que el Papa visite el jueves la Abadía de Montserrat, donde el monje benedictino Andreu Soler, actuó como un auténtico depredador sexual, denuncia Miguel Hurtado. "Es una de la instituciones que más ha hecho por encubrir casos de pederastia".

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"No han contado con toda slas asociaciones de víctimas, no han contado con la gente que realmente ha estado moviendo las cosas", dice Miguel Ángel Collado, de Famiias Afectadas por el Colegio Alborada. "Yo no tengo nada contra el papa León XIV, soy cristiano, pero se pueden hacer las cosas de otra manera".

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Quejas también contra el Gobierno por, según ellos, bloquear la ley par aque los delitos de pederastria no prescriban. Las víctimas dicen que el Papa se va a llevar "una versión sesgada de los abusos sexuales de la Iglesia en España", señala Cuatrecasas.