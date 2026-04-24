Alfredo Arrien, exabogado de Elisa Mouliaá: “Desconozco si está de baja o no”

Elisa Mouliaá cambia de abogado y se niega a declarar ante el juez: “Es un castigo por denunciar a un poderoso”

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Como ya anunció en su intervención en ‘En boca de todos’, Elisa Mouliaá no se ha presentado a declarar ante el juez por la querella de calumnias presentada por Iñígo Errejón, quién ha asegurado ante los medios de comunicación que confía en la justicia y en consigan que la actriz responda ante sus supuestas mentiras.

Sorprendido por un nuevo plantón de la mujer que le acusó de agresión sexual, Iñigo Errejón ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación, para denunciar la situación y con la esperanza de que la justicia consiga que la actriz Elisa Mouliaá responda por las supuestas calumnias que ha vertido sobre su persona.

Iñigo Errejón, ante un nuevo plantón de Elisa Mouliaá: “Confío en la que la justicia le haga responder”

A las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla, Alfredo Arrien, exabogado de Elisa Mouliaá también ha respondido a las preguntas de Nacho Abad en directo en ‘En boca de todos’. El letrado nos ha explicado que sigue siendo abogado de Mouliaá en el proceso por agresión sexual, pero que la actriz ya no cuenta con sus servicios en esta querella por calumnias: “Ha habido una discrepancia entre ella y yo en la línea de defensa, y se encarga otra abogada”.

El presentador ha querido saber en qué consistían esas discrepancias y Arrien le ha contado que se trata de una discrepancia en la línea de defensa. La actriz pretende que el juez les otorgue un sobreseimiento del caso, algo que ha solicitado, pero que él considera que no va a ser concedido porque el proceso de instrucción no está agotado. Además, ha explicado que, aunque ella insista en lo contrario, Elisa Mouliaá: “Tiene una obligación de comparecer y también es un derecho para poder defenderse”.

Eso sí, aunque existe la posibilidad de que le obliguen a declarar, no cree que suceda: “Pueden tomar ciertas medidas más restrictivas, pero digo yo, que la nueva abogada le recomendará que se defienda en juicio antes de que lleguen esas cosas…”.

Alfonso Arrien, exabogado de Mouliaá: “Parece ser que con su nueva letrada va a presentar una demanda por violencia institucional, eso yo no lo iba a hacer”

Además, ha explicado que: “Parece ser que con su nueva letrada va a presentar una demanda por violencia institucional, eso yo no lo iba a hacer”, algo que él no está dispuesto a hacer: “Creo que, si a un juez le fallas en la asistencia, por motivos justos o no, pero puedo que no esté del mejor humor contigo… Es muy complicado que te den un sobreseimiento sin haber agotado toda la instrucción”.

Ante las críticas por su actitud de Sonia Ferrer en la defensa de la actriz, Alfonso Arrien ha explicado que no ha podio afirmar que no había acudido a la declaración teniendo derecho a no hacerlo por estar de baja porque él no tenía esa información: “Desconozco si está de baja o no”.

Respecto al procedimiento de agresión sexual contra Iñigo Errejón, el letrado ha asegurado que su relación con la actriz sigue funcionando con normalidad: “En el procedimiento de agresión sexual vamos en la misma línea y vamos bien”.

El juez invita a Elisa Mouliaá a declarar por zoom tras verla en 'En boca de todos'

Ante el nuevo plantón a la justicia de la actriz Elisa Mouliaá, el juez que lleva la querella hacía su persona por calumnias presentado por Iñigo Errejón ha decidido darle la posibilidad de comparecer de forma online por Zoom, pero la actriz se ha vuelto a negar. Una actitud que parece haber molestado al magistrado, quién ha solicitado que se presente en el juzgado para poder examinada por un médico forense, y de no hacerlo, se verá obligado a enviar a la policía y a un forense a su domicilio. Una situación ante la que Iñigo Errejón ha vuelto a recalcar que él confía en la justicia.

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