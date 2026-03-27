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Elisa Mouliaá pidió no declarar y aplazar el juicio porque está de baja por ansiedad. Íñigo Errejón sí ha acudido al juzgado para "poner un límite a las difamaciones y a las calumnias por las que tendrá que responder la señora Mouliaá", como ha explicado a las puertas del juzgado. Sin embargo, Elisa Mouliaá ha decidido no acudir y ha explicado el porqué en 'En boca de todos'.

"Es Semana Santa y estoy con mi hija y no sé cómo pretenden que vaya con mi hija al juzgado. Estoy de baja desde el 3 de febrero, se ha aportado el documento. Se están diciendo una cantidad de difamaciones sobre mí que yo no entiendo", ha explicado Elisa Mouliaá.

Elisa Mouliaá: " Ha puesto 800 recursos y el juez ha seguido mandando al banquillo"

Además, ha opinado sobre las palabras de Errejón a las puertas del juzgado: "El único que está difamando es él y el único que está dilatando el proceso es él. Ha puesto 800 recursos y el juez ha seguido mandando al banquillo. Los testigos no vieron nada, pero yo al llegar a casa se lo conté. Los mensajes que le envié a Soraya están presentados y ella, en su declaración, dijo que era un baboso. No puedo más, que me dejen en paz, yo no he mentido".

Mouliaá también ha hablado sobre las acusaciones de ambas partes de contaminación de testigos: "El juez ya dictaminó que no hubo contaminación por ninguna de las partes. Yo le acuso cuando veo eso, los audios siguen ahí y todo el mundo piensa que yo he contaminado a mi amiga y lo que estoy haciendo en todo momento es pedirle que diga la verdad".