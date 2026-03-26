Irene Montero, eurodiputada de Podemos, muy molesta con el director español: “No es verdad”

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“Un señor con barba se puede presentar y decir que es mujer” o “Las mujeres trans nunca han tenido problemas en España”, son dos de las declaraciones del director de cine Santiago Segura que han levantado la polémica y han molestado al colectivo de mujeres trans y ante las que ha respondido con dureza Irene Montero.

“Eso son cuñadeces y no es verdad”, aseguraba la exministra y eurodiputada de Podemos, muy enfadada al escuchar al director de cine español, Santiago Segura, criticar la Ley Trans. El cineasta opinaba sobre la nueva Ley trans en una de sus últimas entrevistas y sus declaraciones, aunque asegura que se dejan abiertas a interpretaciones, no han gustado nada ni a la creadora de la Ley ni al colectivo y que se producían tan solo un día de que una mujer trans recibiera una brutal paliza.

Daniela Requena, periodista y activista trans, ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para mostrar su indignación contra la opinión del directo: “Decir que las mujeres trans nunca han tenido problemas en España, es mentira”. Una opinión que ha despertado un gran debate en plató de 'En boca de todos', debate del que el director parecía estar advertido: “Hablo con amigos y me dicen ‘Eso es facha, no puedes decir eso”.

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