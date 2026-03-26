Los vecinos hacen piña y ayudan a Cristóbal, el propietario de la vivienda, a echar a la pareja de okupas de su casa

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Más de 300 personas con un único objetivo: echar a una pareja de okupas de una casa y del barrio, así fue la hazaña de los vecinos de Villamartín en Cádiz. Con el objetivo de limpiar el pueblo de okupas, los vecinos se unieron para apoyar a Cristóbal, el propietario de la vivienda.

El boca a boca fue suficiente para que los vecinos de Villamartín (Cádiz) se unieran la tarde del pasado martes 24 de marzo en la puerta de la casa de Cristóbal, que llevaba una okupada. Haciendo mucho ruido y con la fuerza del pueblo unido, consiguieron que los okupas salieran de la vivienda por su propio pie. Eso sí, la casa quedó completamente destrozada.

Los vecinos de Villamartín (Cádiz) no quieren que haya okupas en su pueblo y al ver que ayer se volvió a intentar okupar otra vivienda, volvieron a salir a la calle con las cacerolas. Cristóbal asegura que ellos no amenazaron a nadie y que simplemente se plantaron delante de la vivienda con cacerolas.

Nacho Abad estalla al comprobar en directo el estado de una vivienda okupada por una pareja de tiktokers

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‘En boca de todos’ se ha desplazado hasta la localidad de Moaña (Pontevedra) dónde dos okupas tiktokers presumen de ir okupando una casa tras otra y los vecinos indignados piden ayuda porque las autoridades no les hacen nada. Nacho Abad se ha quedado horrorizado al entrar en directo en el interior de una casa que había estado okupada por Antonio y Merce, la polémica pareja, durante un mes y medio: “Cómo se puede ser tan guarro, tan canalla, tan cerdo...".

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