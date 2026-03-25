El hombre señalado como el posible autor del asesinato de una mujer en un tiroteo se encuentra en busca y captura tras darse a la fuga

La policía científica, canina y judicial, ya en el lugar de los hechos, recaban pruebas para esclarecer el motivo del asesinato

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Ayer, 24 de marzo, una mujer fue asesinada en un cortijo almeriense de Rioja (Almería). El principal sospechoso de este brutal asesinato es su cuñado, quien habría propiciado un tiro en la cabeza a la víctima y herido a su hermano del mismo modo antes de darse a la fuga. Un equipo de 'En boca de todos' se desplaza hasta el lugar de los hechos para conocer la última hora de este caso.

Mientras el supuesto autor del tiroteo continúa en busca y captura, la policía científica, canina y judicial se encuentra en el cortijo recabando las pruebas que ayuden a esclarecer el motivo por el que se habría producido este tiroteo del que fue víctima Sara, una mujer de 38 años, y por el que su marido, hermano del supuesto asesino, se encuentra muy grave en la UCI.

Las primeras hipótesis del asesinato

La policía comienza a barajar las primeras hipótesis respecto al motivo de este atroz tiroteo en el que ha muerto una mujer y un hombre ha sido herido de gravedad tras recibir un disparo en la cabeza. El cuñado de la mujer y principal sospechoso se encuentra en paradero desconocido y, según las autoridades, la razón crimen podría ser un posible ajuste de cuentas o una discusión familiar.

Un reguero de sangre en la entrada del cortijo

Una reportera de 'EBDT' conecta con el programa desde la zona en la que ocurrieron los hechos para contar las últimas informaciones. Una señal en directo en la que se puede observar un reguero de sangre a la entrada del cortijo que podría pertenecer a Antonio, marido de la asesinada y hermano del presunto asesino, quien salió del tiroteo con vida. "Es algo que la policía científica analizará y verá si tiene relevancia", explicaba la reportera.

En la casa de enfrente, la policía habla con sus habitantes, familiares del presunto asesino y de las víctimas, quienes al ver las cámaras del programa han manifestado su descontento con la presencia del programa. "Quieren que nos marchemos", ha contado la reportera, a lo que Nacho Abad ha señalado: "Estamos haciendo nuestro trabajo. No molestamos y ahí nos vamos a quedar contando lo que pasa, ese es nuestro compromiso con la audiencia".

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