José Carlos Fuertes, psiquiatra forense, analiza la verdadera cara de Juli y Lolo, investigados por el asesinato de Francisca Cadenas

Los presuntos asesinos de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz) son trasladados tras recibir una paliza en prisión

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La investigación sobre Juli y Lolo, principales sospechosos del asesinato de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz), va más allá y revela cierto odio y cosificación de los hermanos hacia las mujeres. En 'En boca de todos', el psiquiatra forense José Carlos Fuertes conecta en directo con el programa para dibujar el perfil psicológico de los detenidos.

Mientras los hermanos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas continúan en prisión de manera provisional, salen a la luz nuevos datos sobre la investigación que destapan cómo es la personalidad de Juli y Lolo. Unas brutales conversaciones de Julián González Sánchez, autor confeso del asesinato, desvelan cómo este se tomaba la libertad de divagar sobre la vida de Francisca y de las mujeres en general.

En dichas conversaciones, Juli hablaba con cierta inquina y rabia hacia el género femenino. "Coges y le pegas dos hostias", "Si se pone tonta, la sacudes", eran algunos de los atroces comentarios del autor confeso del asesinato de Francisca Cadenas.

El perfil psicológico de Juli y Lolo según un psiquiatra forense

En el programa de hoy, el psiquiatra forense, José Carlos Fuertes, define el perfil psicológico de Juli y Lolo. "Hay una discriminación y un odio, sobre todo de los seres más inferiores, de los personajes masculinos que consideran que la mujer se les revela y entonces actúan con una misoginia y con una actitud de hostilidad brutal", comenzaba explicando el forense, antes de señalar que, en el caso de los hermanos, percibía:

"Falta de conocimientos, inmadurez, falta de cultura, primitivismo... Son personas egocéntricas e intolerantes con todo aquello que no sean lo que ellos dicen". Seguidamente, el forense señalaba: "Esos comentarios y esas actitudes conducen luego a la violencia extrema. Esto es lo que hay que cortar en la sociedad".

Asimismo, el psiquiatra forense aclaraba: "No solo hay un desprecio y no solo es una conducta, ahí lo que hay es una genética que les hace ser cercanos a lo que llamamos psicopatía. Esa frialdad, esa cosificación tan llamativa y, sobre todo, esa actitud de vivir encima de los restos de tu cadáver es un salto cualitativo y cuantitativo brutal. Ya no hablamos de desprecio a la mujer, hablamos de unos presuntos asesinos".

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