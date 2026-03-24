La familia de Bau, el hombre de Ubrique encontrado muerto en el río nueve días después de su desaparición, apareció casi desnudo y con un golpe en la nuca

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Francisco desapareció una noche de fiesta y días después encontraron su cuerpo cerca del río en Ubrique (Cádiz), los agentes cerraron el caso y ahora sus familiares con nuevas pruebas en la mano piden que se reabra la investigación. Creen que los amigos del fallecido pueden estar implicados en su muerte.

La madrugada del 1 de mayo de 2025, Francisco, Bau para los amigos, sale de casa y no vuelve. Comienzan a buscarle por toda la zona, pero la familia siente que la Guardia Civil no les hace demasiado caso. Tras 9 días de calvario, los amigos de la víctima les aconsejan buscar en el río y encuentran el cuerpo sin vida del desaparecido.

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Según han podido saber los familiares de la víctima, Bau tuvo una discusión con sus amigos la noche de su desaparición y según muestran las cámaras de seguridad de una farmacia del pueblo, a Bau le siguió un joven encapuchado la noche que desapareció. Al parecer, el desparecido discutió con sus amigos porque habían bebido y él no quería regresar a casa.

Cristina Barba, reportera de ‘En boca de todos’ se ha desplazado hasta la localidad gaditana para conocer las sospechas da la familia. Fani, su hermana, Manuel, un primo policía, Manoli, su madre y su esposa, que perdió a su marido con una niña de 17 meses nos ha contado cuáles son sus sospechas y su teoría sobre lo sucedido aquella noche del 1 de mayo.

“Bau apareció a los 9 días con una camiseta, unos calcetines y un golpe en la nuca… Si se tira de cabeza, debería tener algún hematoma y él no tenía absolutamente nada… En esa parte del río hay mucha vegetación y tenía que haber tenido alguna otra herida… Él solo tenía un golpe en la nuca y nada más…”, ha explicado su primo intentado demostrar que hay algo en la investigación que no se está estudiando.

Todavía no hay una autopsia oficial, pero sí: “Hay un informe preliminar que dice que murió de un golpe en la C3, en la zona de la nuca… Creemos que pudo haber alguna discusión, un mal golpe y falleció, y creemos que fue depositado en el lugar”.

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Hermana de Bau: "Hay una grabación de la discusión dentro del bar"

Manoli, la madre de Bau, destrozada, ha explicado que su corazón algo le dijo: Le llamó a las nueve y ya no tenía el teléfono operativo. Algo me dijo que a mi amigo le habían matado… Confío en la justicia de la tierra y confío en la justicia de Dios”.

Además, insisten en la teoría de la discusión con sus propios amigos: “Creo que fue alguien de su entorno, hay una grabación a la que no nos dan acceso… Dentro de ese bar hubo una discusión, pero no sabemos lo qué pasó…”, ha asegurado su hermana.

Ven actitudes extrañas en sus amigos, muchos de ellos no se preocuparon ni de encontrarlo y aseguran que les daban pistas falsas: “Buscar en el pantano”. Hubo amigos que les invitaban a buscar por le río, cuando él no era un hombre de andar por el río ni hacer senderismo.