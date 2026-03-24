El propietario del bar está implicado en la mayor trama de hidrocarburos investigada por la UDEF

Un taxista en Madrid, amenazado a punta de cuchillo por un pasajero: "La niña le decía a su padre ‘mátale, mátale papá’"

Compartir







Teresa Gómez, de ‘The Objetic’, ha explicado en ‘En boca de todos’ los detalles de la apertura de un bar espía justo debajo de la Audiencia Nacional por parte de un empresario de hidrocarburos investigado por la UDEF, con la intención de grabar las conversaciones de los magistrados.

José Antonio, reportero de ‘En boca de todos’, se ha desplazado hasta la Audiencia Nacional para conocer en primera persona las instalaciones del supuesto bar espía de los jueces. Según ha informado, José Ángel Prieto, empresario investigado por la mayor trama de hidrocarburos del país investigada por la UDEF, mediante un testaferro llamado Carlos Castilla, a escasos 100 pasos de la Audiencia Nacional con la intención de conocer y grabar las conversaciones de los jueces que utilizan sus instalaciones. Un local, que no le ha permitido la entrada a nuestro reportero ni a las cámaras.

Según ha explicado Teresa Gómez desde el plató y ha publicado ‘The Objetic’, José Ángel Prieto está siendo investigado junto a Ignacio Purcel Mena, también ligado con el tráfico de armas y condenado en Argentina, y un tercer socio, desde agosto de 2025, por una trama de hidrocarburos con un fraude de 300 millones en el IVA.

Los tres investigados se reunieron en el hotel Meliá Fénix y la UDEF pidió las cámaras de seguridad del hotel. Un dato que les filtró un trabajador de seguridad del hotel y que hace que Prieto se ponga nervioso y decida montar el restaurante para escuchar a los jueces que les están juzgando a ellos.