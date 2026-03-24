Reconoce haber sido él el único responsable del asesinato: “Yo soy el único asesino”

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Dos meses después de que le arrebatara brutalmente la vida a Álex, un niño de 13 años amigo de su hijo, en su propia casa, Ignacio Cabanes, periodista de ‘Las provincias’ ha podido hablar con el asesino confeso, quién insiste en que no es consciente de lo que pasó y acusa continuamente a su mujer por maltrato psicológico.

“No tengo la conciencia de haber matado a un niño, no soy mala persona, me sentía mal… No sé lo que pasó, no era yo, bebí bastante esa tarde… Si pudiera volver atrás…”, son las primeras palabras desde prisión del hombre que supuestamente acabó con la vida de forma brutal del amigo de su hijo de tan solo 13 años.

Ignacio Cabanes, periodista de ‘Las provincias’, ha hablado con el detenido, quién, aunque se reconoce el único autor del brutal asesinato y exculpa por completo a su hijo: “Yo soy el único asesino”, insiste en que no es consciente de nada: “Sé lo que he hecho por lo que me han contado, yo no sé lo que pasó”.

El periodista nos ha dibujado a un hombre tranquilo, nada que ver con las imágenes de su declaración entre lágrimas: “En ningún momento se puso a llorar cuando estuvimos hablando”. Ha explicado que el presunto asesino puede entender la rabia de los padres, pero no la inquina y que no para de insistir en el maltrato psicológico que lleva cuatro años sufriendo por parte de su exmujer. Y que pide respeto para su familia.

El periodista no sabe hasta que punto es real que no recuerda nada de lo sucedido: “Puede ser un brote o que no quiere recordar porque es una estrategia de defensa para eludir su responsabilidad”, pero sí que le asegura que solo recuerda las frases de su hijo en el momento de la detención: “Papá no hagas nada raro, papá tú no eres así”. El detenido no tiene ninguna enfermedad mental diagnosticada, pero sí tiene antecedentes familiares porque su hermano sufre esquizofrenia.

¿Cuál es el móvil del crimen?

“Decidimos ir a prisión para hablar con él porque es un caso muy extraño. El móvil del crimen no está claro. El juez insistió para saber si había actuado por venganza, pero asegura no tener nada contra el niño ni contra los padres… Insiste muchas veces en el maltrato psicológico del que ha sido víctima por parte de su mujer… El odio que tiene es hacía su exmujer… Insiste en que no sabe por qué lo ha hecho y que le gustaría saber qué le pasó por la cabeza… Me cuenta que está viendo el partido de fútbol, que cuando llega casa Álex le saluda normal y que los dos chiquillos se ponen a jugar a videojuegos en la habitación… Me dice que él estaba en el salón bebiéndose una litrona de cerveza, pero que no es consciente de qué pasó… No recuerda haber cogido el bate ni haber cogido los cuchillos… Explica que el bate solía estar en el corral, pero que no es consciente de nada, que vuelve a recordar cuando le abraza su hijo…”, ha explicado Ignacio Cabanes.

Según ha podido saber el periodista, cuando el presunto asesino se abraza a su hijo cuando llega la policía, le dice: “Todo esto lo he hecho por tu madre, tu madre ha conseguido lo que quería, me ha vuelto loco”.