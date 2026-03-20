La investigación da un giro radical y acusan al marido de Aisa de haber contratado a dos sicarios para que acabaran con su vida

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En directo desde Sevilla la Nueva (Madrid), Tatiana Márquez nos ha dado la última hora sobre el caso de la mujer marroquí a la que intentaron matar lanzándole líquido inflamable encima cuando sostenía a su bebé en brazos en el interior de su propia casa. La investigación ha dado un giro drástico e Ibrahim, su marido, ha sido detenido y acusado de haber contratado a dos sicarios.

Ibrahim, el marido de la mujer magrebí que fue golpeada y rociada con líquido inflamable en la localidad madrileña de Sevilla la nueva cuando entraba en su propia casa con su bebé en los brazos. Al parecer, el marido ha sido detenido por presuntamente haber contratado a dos sicarios con dos claros objetivos: uno haberle amedrentado y otro acabar con su vida.

Según ha explicado la reportera de ‘En boca de todos’, la noticia les ha asustado muchísimo porque habían tenido una relación con Ibrahim muy cercana cuando Aisa estuvo ingresada en el hospital y parecía muy afectado por todo lo sucedido. Una actitud que cambió de la noche a la mañana: “Fue un trato muy bueno hasta que un día nos llamó y nos dijo que estábamos metiéndonos demasiado”.

Aisa fue agredida en el interior de su propia vivienda

Aisa con su hijo en brazos es apaleada y rociada con líquido abrasivo en el interior de su vivienda por dos individuos que no conocía. Tiene que ser operada en estado de gravedad y durante su ingreso en el hospital, Ibrahim, su marido, nos atiende con mucha tranquilidad y nos da detalles del suceso que, al parecer, les había sorprendido porque ellos no tenían problemas con nadie.

Tras varios días de conexión, Ibrahim insiste en que hablemos siempre delante de su abogado y finalmente acaba convirtiéndose en portavoz de la familia el cuñado de la víctima. 46 días después, la investigación da un giro inesperado, la investigación se centra en Ibrahim, el marido de la víctima, quién en estos momentos ha sido detenido y puesto a disposición judicial por presuntamente contratar a un par de sicarios para que acaben con la vida de su esposa.

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