Los vecinos agresores intentaron agredir a un bebé de 10 meses con gas pimienta unas semanas antes del ataque a martillazos

El equipo de ‘En boca de todos’ tiene que refugiarse en una cafetería ante la agresión de un sintecho en Barcelona: “Me tuve que esconder, venía a por nosotros”

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Dos vecinas de Cabezuela del Valle (Cáceres) han denunciado en ‘En boca de todos’ la brutal agresión que han sufrido por parte de su vecino de abajo con un martillo. Las víctimas aseguran que los vecinos son drogodependientes y están compinchados con el casero, a quién han denunciado y quiere echarlas de la vivienda.

Ana María y Ana, las dos mujeres víctimas de la brutal agresión con un martillo, nos ha contado que todo sucedió el pasado viernes 13 de marzo cuando el casero decidió cerrar una zona común en la que está el termo del agua al que ellas están enchufados: “El casero quiere echarnos del piso y va cerrando zonas del edificio para que nosotras no tengamos acceso”.

Sospechan que el casero está compinchado con los vecinos agresores porque quiere echarlas de la vivienda: “Descubrimos que nos estaba estafando dinero y le denunciamos”. Asegura que las ha enfrentado al resto de vecinos y que las acusa de ladronas y de tener cacas de perro por toda la casa.

Continuando con el relato de los hechos, aseguran que el vecino sacó un martillo y comenzó a agredirles sin piedad. Aseguran que sus vecinos de abajo y agresores son: “Drogodependientes, un matrimonio y un amigo de la pareja”. Al parecer, tienen más de 60 años, pero son adictos a la marihuana: “Nos quejamos al casero de que el olor subía y que nadie hacia nada. Empezaron a poner música cuando el bebé se va a dormir”.

Ana María y Ana están atemorizadas porque tienen un bebé de 10 meses en la vivienda y sus agresores siguen viviendo en el piso de abajo. Tras la agresión se les otorgó una orden de alejamiento de 300 metros que no están cumpliendo porque argumentan que no pueden dónde ir. El amigo del matrimonio y principal agresor, sí se ha marchado de la vivienda, pero denuncian que el casero tiene rotas todas las cerraduras de la finca y que puede entrar a por ellas en cualquier momento.

Los vecinos agredieron con gas pimienta al bebe de tan solo 10 meses

Las vecinas agredidas también han relatado con mucho dolor otra agresión que sufrieron cuando intentaba escapar de la vivienda con el bebé de 10 meses en el coche y les introdujeron gas pimienta en el vehículo.

También han denunciado en directo en ‘En boca de todos’ que los servicios sociales jamás han ido a su vivienda. Ante la dureza de la situación, Nacho Abad ha intentado hablar con el casero en directo y a hecho un llamamiento a Mª Luisa Yuste, alcaldesa de la localidad en la que viven las víctimas.

Acosan a una familia de Barcelona por tener un alquiler de renta antigua: “Los vecinos están compinchados con el propietario para echarnos”

‘En boca de todos’ se ha desplazado hasta Barcelona para conocer la realidad de Gregoria, Antonio y su hijo David, una familia que lleva 8 años sufriendo el acoso continuado de sus vecinos, quiénes creen que están compinchados con el propietario de la vivienda de alquiler de renta antigua en la que llevan 48 años viviendo.

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