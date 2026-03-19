Logo de cuatrocuatro
Logo de En boca de todosEn boca de todos
Vecinos

Una vecina de Jaén sufre un ataque de ansiedad en directo en ‘En boca de todos’ ante las amenazas de su vecina: “Necesito que me saquen de aquí”

Una vecina de Jaén sufre un ataque de ansiedad en directo en ‘En boca de todos’ ante las amenazas de su vecina: “Necesito que me saquen de aquí”
Adriana junto a Ana Puertas, muy afectada por la situación. cuatro.com
Compartir

Hace 8 meses, Adriana se mudó a una casa en la localidad de La Carolina en Jaén y desde ese momento comenzó un auténtico infierno. Llegó a la localidad huyendo de un caso de maltrato y ahora ve como Pepa, su vecina, la insulta, la amenaza y la agrede de forma constante con una llave inglesa delante de sus dos hijos menores.

Adriana ha comenzado la conexión en ‘En boca de todos’ totalmente fuera de sí, destrozada y sin poder contener las lágrimas ha pedido ayuda desesperadamente: “Necesito que me saquen de aquí, mis hijos no pueden vivir esto”. Un grito de dolor que resume el calvario que lleva viviendo desde que se mudó a su casa de La Carolina en Jaén.

PUEDE INTERESARTE

Adriana vive de día y de noche amenazada por Pepa, una vecina que le hace la vida imposible con insultos, amenazas y agresiones de todo tipo. La reportera de ‘En boca de todos’ ha sido testigo en directo de los insultos y amenazas que Pepa la sigue realizando. Y ha visto las heridas que tiene Adriana fruto de una paliza que recibió hace dos semanas. Unas agresiones que siempre se producen en presencia de sus dos hijos de 7 y 9 años, y que realiza con una llave inglesa.

Pepa no niega las agresiones: "Fue una agresión mutua"

Adriana no era capaz de articular palabra del estado de nervios que estaba sufriendo por las constantes amenazas de Pepa y Nacho Abad ha pedido a su reportera que fuera a hablar con ella. Pepa, muy tranquila, y recalcando que ella no quería salir en cámara, no ha negado las agresiones, pero ha asegurado que ella tenía presentada una denuncia porque fue una agresión mutua: “Quien se pone a dar, se pone a recibir”.

PUEDE INTERESARTE

Ha asegurado que no sabe cómo han llegado a esa situación y que entiende que Adriana tenga miedo y no lo entienda porque ella tampoco lo entiende: “Que Adriana no tenga miedo porque no la voy a agredir”.

Un tiroteo entre clanes gitanos atemoriza las calles de Lugo

Un tiroteo entre clanes gitanos atemoriza las calles de Lugo
Un tiroteo entre clanes gitanos atemoriza las calles de Lugo
PUEDE INTERESARTE

A plena luz del día y sin miedo a las autoridades, dos familias de etnia gitana se enfrentan a tiros. Los vecinos graban desde sus ventanas como las familias se enfrentan con armas de fuego y destrozan los coches. Al parecer, un joven disparó a otro y se encuentra en busca y captura. Ante esta situación, un familiar del herido amenazó al patriarca del otro clan y le respondieron a tiros.

Temas