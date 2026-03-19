Adriana no puede ni hablar ante las constantes amenazas, insultos y agresiones con una llave inglesa de su vecina

Tenso cara a cara entre Nacho Abad y la alcaldesa de Moaña: "Es de lógica que una mujer de 80 años no puede limpiar esa casa"

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Hace 8 meses, Adriana se mudó a una casa en la localidad de La Carolina en Jaén y desde ese momento comenzó un auténtico infierno. Llegó a la localidad huyendo de un caso de maltrato y ahora ve como Pepa, su vecina, la insulta, la amenaza y la agrede de forma constante con una llave inglesa delante de sus dos hijos menores.

Adriana ha comenzado la conexión en ‘En boca de todos’ totalmente fuera de sí, destrozada y sin poder contener las lágrimas ha pedido ayuda desesperadamente: “Necesito que me saquen de aquí, mis hijos no pueden vivir esto”. Un grito de dolor que resume el calvario que lleva viviendo desde que se mudó a su casa de La Carolina en Jaén.

Adriana vive de día y de noche amenazada por Pepa, una vecina que le hace la vida imposible con insultos, amenazas y agresiones de todo tipo. La reportera de ‘En boca de todos’ ha sido testigo en directo de los insultos y amenazas que Pepa la sigue realizando. Y ha visto las heridas que tiene Adriana fruto de una paliza que recibió hace dos semanas. Unas agresiones que siempre se producen en presencia de sus dos hijos de 7 y 9 años, y que realiza con una llave inglesa.

Pepa no niega las agresiones: "Fue una agresión mutua"

Adriana no era capaz de articular palabra del estado de nervios que estaba sufriendo por las constantes amenazas de Pepa y Nacho Abad ha pedido a su reportera que fuera a hablar con ella. Pepa, muy tranquila, y recalcando que ella no quería salir en cámara, no ha negado las agresiones, pero ha asegurado que ella tenía presentada una denuncia porque fue una agresión mutua: “Quien se pone a dar, se pone a recibir”.

Ha asegurado que no sabe cómo han llegado a esa situación y que entiende que Adriana tenga miedo y no lo entienda porque ella tampoco lo entiende: “Que Adriana no tenga miedo porque no la voy a agredir”.

Un tiroteo entre clanes gitanos atemoriza las calles de Lugo

A plena luz del día y sin miedo a las autoridades, dos familias de etnia gitana se enfrentan a tiros. Los vecinos graban desde sus ventanas como las familias se enfrentan con armas de fuego y destrozan los coches. Al parecer, un joven disparó a otro y se encuentra en busca y captura. Ante esta situación, un familiar del herido amenazó al patriarca del otro clan y le respondieron a tiros.