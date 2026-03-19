Rocío, amiga de Francisca Cadenas: "Creo que lo tenían ya pensado para abusar de ella"

La investigación del asesinato de Francisca Cadenas avanza tras hallarse una motosierra con sangre y restos en la entrada de la vivienda

Las contradicciones de los presuntos asesinos de Francisca Cadenas que despertaron las sospechas de la UCO

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Hay nuevos avances en la investigación del caso de Francisca Cadenas. La Guardia Civil ha encontrado una motosierra con manchas de sangre en la escena del asesinato, según revela el atestado. Además, se han hallado restos de sangre en la entrada de la casa. Los análisis buscan determinar si la sangre contiene ADN de la víctima.

'En boca de todos' ha podido hablar con Rocío, amiga de Francisca, quien opina sobre lo que ella cree que ocurrió: "Yo creo que ella entró para preguntar y le darían algún golpe, y luego hicieron lo que hicieron con ella. Creo que fue uno de ellos y luego se encargaron los dos de ella".

Amiga de Francisca Cadenas: "No me creo la versión de Juli, porque si tú vas a consumir drogas no dejas la puerta de tu casa abierta "

Sobre la versión de Juli, de que Francisca fue sorprendida consumiendo drogas, Rocío responde: "No me la creo, porque si tú vas a consumir drogas no dejas la puerta de tu casa abierta".

Rocío añade su sospecha sobre la premeditación del crimen: "Yo creo que lo tendrían ya pensado, para abusar de ella. Por los audios que han salido, pienso que lo tenían planeado los dos". Y recalca que conocía bien a Francisca: "Yo personalmente sospechaba de ellos. Muchos decían que se había ido por su propia voluntad, pero yo que la conocía bien sabía que era una persona muy de casa, que tenía a su madre en casa. Tenía muy claro que ella no se había ido".

Finalmente, Rocío recuerda cómo visitaba a la madre de los hermanos junto a Francisca: "Yo entraba con Francisca a la casa para visitar a la madre de los hermanos".