José Ángel Antelo denuncia la falta de democracia interna en Vox

José María Antelo, exlíder de Vox en Murcia: "Hay una campaña en Vox para fabricar bulos contra mí"

Compartir







En Vox se han producido tensiones internas: se lanzan correos electrónicos con reproches, pero Javier Ortega Smith no responde a Ignacio Garriga, y finalmente todos acaban explotando públicamente con declaraciones en medios de comunicación. Los exmiembros del partido cargan contra Vox, que no duda en responder.

‘En boca de todos’ habla en directo con José Ángel Antelo tras su expulsión del partido: "Estoy suspendido cautelarmente por el comité de garantías básicamente por utilizar mi libertad de expresión".

Antelo denuncia la falta de democracia interna: "Es una evidencia que hay que hacer un congreso, hay que poner las cartas boca arriba. Los afiliados son los que tienen que tomar decisiones en el partido, lo que no se entiende es que un partido que pide un referéndum para hablar de inmigración ilegal no quiera que sus afiliados hablen sobre temas que son vitales".

José Ángel Antelo: "Hay dudas razonables de lo que está pasando en Vox"

Señala irregularidades en la gestión del partido: "Hay dudas razonables de lo que está pasando en Vox, cosas que no se pueden justificar o se justifican con argumentos totalmente peregrinos, como decir que detrás de mi situación está el Partido Popular, cuando nunca he sido afiliado del PP".

PUEDE INTERESARTE Las contradicciones de los presuntos asesinos de Francisca Cadenas que despertaron las sospechas de la UCO

Finalmente, Antelo expresa su decepción personal: "No esperaba que fuese a actuar así, no me esperaba que no me llamara ni un mensaje cuando él sabe que cuando las cosas iban mal le apoyé públicamente y de manera privada. Y que en estas circunstancias me quiten del medio y ni siquiera me lo diga él, pues me decepciona, no políticamente sino personalmente".