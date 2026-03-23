El ex jefe de la Policía Nacional pide al juez que prohíba al abogado de la víctima salir en los medios de comunicación

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Tras conocerse la petición de José Ángel González, ex DAO, de que Jorge Piedrafita, abogado de su supuesta víctima de agresión sexual siga participando en medios de comunicación ante el peligro de revelación de secretos, el letrado asegura que no son ellos los que han revelado secretos y que ya cuentan con las pruebas para demostrar quién filtró el nombre de la víctima a los medios de comunicación.

El ex DAO, José Ángel González, ha denunciado al abogado de la víctima por aparecer en los medios y le pide al juez que le prohíba salir en los medios: “Ha comparecido en más de una decena de medios de comunicación, empezando en la puerta de los Juzgados desde la terminación de la práctica de las diligencias practicadas ese día apenas cinco minutos después del a notificación del auto denegando la orden de protección solicitada -relatando lo sucedido en sede judicial, realizando valoraciones interesadas sobre el contenido de las mismas- y continuando de forma seguida en diferentes medios durante las siguientes 24 horas”.

El ex DAO denuncia la actuación del Piedrafita, pero fue él, el primero en hablar ante los medios de comunicación nada más salir del Juzgado. Jorge Piedrafita ha explicado que la defensa del policía ha sido la única que ha desvelado datos de la investigación y que él está en su derecho de hablar: “Existe un derecho fundamental a la información y un derecho a la libertad de expresión… Yo estoy muy tranquilo, creo que quién está muy nerviosa es la defensa… En muy poco tiempo vamos a saber la verdad”.

El abogado de la víctima asegura tener las pruebas para demostrar quién filtró a los medios de comunicación el nombre de su defendida: “Antes sabíamos quién era, pero no teníamos las pruebas. Ahora tenemos pruebas de quién reveló la identidad de mi cliente. Es una persona cercana al DAO y se verá que no es esta parte la que está desvelando pruebas…”. Respecto a cómo las ha conseguido, el letrado no ha desvelado sus fuentes “Tengo un compromiso con mi cliente de hacer las cosas bien, y cómo decía un profesor mío, el demonio está en los detalles”.

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