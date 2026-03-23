‘En boca de todos’ habla con el casero y con los agresores de Ana y su hija en Cabezuela del Valle (Cáceres)

Brutal agresión | Golpea a sus vecinas con un martillo ante la presencia de su bebé en Cáceres: “Tenemos mucho miedo”

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Con las pruebas en la mano, Ana, la mujer de Cabezuela del Valle (Cáceres) que denunció en ‘En boca de todos’ la brutal agresión de su vecina con un martillo no ha podido contener la emoción al escuchar el audio de lo sucedido y el reportero, Jordi Juliá, ha tenido que intervenir para tranquilizarla.

Gritos, golpes, llantos… Ana se ha enfrentado en directo al sonido de la brutal agresión que sufrió hace unos días por parte de sus vecinos drogodependientes del piso de abajo y se ha roto por completo. Entre lágrimas y reviviendo el infierno que vivió mientras la golpeaban a ella y a su hija con un martillo en la cabeza, Ana nos ha contado cómo sucedieron los hechos: “El bebé estaba en el coche… Era el cumplemés del bebé, veníamos del parque, le habíamos montado en los columpios por primera vez… Primero empieza ella a agredirme, me agarra del pelo y comienza a darme tirones, yo no me defiendo. Él empieza también a agredirme… Salé él con el martillo y me da la cabeza, y ella me empezó a pegar puñetazos… Eran dos contra una, que yo no me defiendo, que yo soy incapaz de defenderme, yo soy así…”.

Ana y Ana María están convencidas de que sus vecinos están compinchados con el casero, a quién han denunciado por intento de estafa y quién quiere echarlas del edificio. El casero asegura que no le están pagando los recibos y que el 15 de marzo tienen que estar fuera del piso porque no se cumplen las condiciones pactadas, no pagan y tienen animales. Jordi Juliá ha visto que en el contrato pone que Ana y su hija pueden estar en la vivienda hasta el 31 de julio. Además, también ha hablado con el banco y parece que tienen todos los pagos actualizados.

En directo, el reportero de ‘En boca de todos’ ha intentado hablar con la vecina de abajo y agresora de Ana, con quién había hablado minutos antes fuera de cámaras, pero al saber que estaban en directo han decidido que no querían salir en cámara.

Vecinos de Jaén advierten a ‘En boca de todos’, sobre Pepa, la vecina agresiva

Tan solo 24 horas después de conocer la realidad de Adriana, una mujer maltratada que huyó a la localidad de La Carolina (Jaén) en busca de una nueva vida con sus dos hijos menores, que vive un auténtico infierno por las agresiones y amenazas constantes de su vecina Pepa, Nacho Abad le ha advertido del peligro que corre al mismo tiempo que la Guardia Civil le pide que se atrinchere en su casa.

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