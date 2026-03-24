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Una pareja utiliza a su hija de siete años como cebo para asaltar a un taxista a punta de cuchillo. Lo que parecía un trayecto rutinario de 40 minutos, desde La Elipa hasta Móstoles, se convierte en una auténtica pesadilla para Óscar, el conductor. Pensó que sería una buena carrera, pero acaba viviendo 40 minutos de calvario y sufrimiento.

Durante el recorrido, el padre de la menor intenta estrangularle con el cinturón y, posteriormente, le amenaza con un cuchillo, mientras le insulta y grita. Sin embargo, lo que los agresores no sabían es que Óscar estaba conectado a una aplicación que estaba grabando todo lo ocurrido.

'En boca de todos' ha podido hablar con Óscar, quien explica las secuelas que tiene ahora después de esa noche: “A partir de esa noche tengo mucho temor a que vaya un pasajero justo detrás mío o cuando justo llego a mi casa voy mirando antes de entrar a mi casa que nadie me siga, que nadie me esté persiguiendo, tengo temor. He necesitado tratamiento psicológico y es muy difícil después trabajar en horas de la noche”.

Taxista amenazado: "La niña le decía a su padre que no llevara más teléfonos a casa, porque no les servían"

Óscar comenta que el padre seguía amenazándole incluso delante de la policía: “Cuando el hombre estaba detenido gritaba amenazándome, diciendo que sabía dónde vivía y que cuando estuviera libre me iba a cortar las orejas, eso lo dijo delante de la policía”.

Lo que más le sorprendió a Óscar es la actitud de la niña de siete años: “La niña le decía a su padre que no llevara más teléfonos a casa, porque no les servían, y le decía ‘mátale, mátale papá’, ella le alentaba al padre”.