Un hombre es detenido por disparar a unos ladrones dentro de su vivienda en Empuriabrava

Al conocer la detención de un vecino de Empuriabrava (Girona) tras haber disparado contra dos ladrones dentro de su vivienda, Nacho Abad ha confesado en ‘En boca de todos’ su miedo a vivir una situación similar y cómo se prepara para un hipotético caso de robo en su vivienda.

Desde el lugar de los hechos, Jordi Juliá, reportero de ‘En boca de todos’, nos ha contado los detalles de un suceso casi de película. El pasado martes a las tres de la madrugada, en pleno paseo de Empuriabrava, con la mayoría de las casas vacías porque son de temporada, dos ladrones entran en una vivienda y cuando ya llevan un rato realizando el robo, aparece el propietario de la vivienda y comienza a disparar. Uno de ellos resulta herido y es trasladado al hospital de Figueres. El otro es detenido por los Mossos d´Esquadra junto con el propietario a quien también detienen por tendencia ilegal de armas.

No se conocen muchos más detalles de lo sucedido porque se trata de una investigación judicial abierta y tienen que aclarar cuál era la intención del propietario de la vivienda al disparar a los ladrones. En el plató de ‘En boca de todos’ se ha abierto un debate sobre la intención del propietario al disparar y la legítima defensa del propietario para defender sus pertenencias.

Un debate en el que los colaboradores no sabían cómo reaccionarían en un caso similar, se han mostrado reacios a que la gente tenga armas en su vivienda y en el que Nacho Abad nos ha confesado que dormía con un arma blanca: “Yo dormía con un cuchillo así y he cambiado por un par de espráis pimienta porque no creo que tenga el valor de utilizar un cuchillo así, pero un espray pimienta sí me voy a atrever si entran. Se lo recomiendo”.