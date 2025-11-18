Rafa denuncia en 'En boca de todos' acoso, extorsión y amenazas por parte del okupa de su vivienda

Rafa, el joven propietario de Marbella que denunció hace unos meses el salvaje mordisco del okupa de su vivienda, denuncia nuevas amenazas, extorsiones y chantajes al negarse a aceptar 25.000€ y otra vivienda con el fin de retirar la denuncia interpuesta por agresión.

Tras meses de ocupación, Rafa rogó de forma educada al okupa que le devolvieran su vivienda de Marbella y él, le respondió con un salvaje mordisco en un brazo. Una situación que el propietario denunció ante las cámaras de ‘En boca de todos’ y que ha tenido nuevas consecuencias justo cuando se va a realizar el juicio por la agresión.

El propietario asegura que el okupa le ha ofrecido devolverle su vivienda, darle 25.000€ y las llaves del piso de enfrente, que también tiene okupado a cambio de que retire la denuncia contra él. Al parecer, el piso que también le ofrece es una vivienda que salió a subasta en el B.O.E. hace unos días por 270.000€, pero el nuevo propietario no ha tomado posesión de ella y el okupa la ha okupado, y se la ofrece a Rafa por un valor de 10.000€, que sumados los 15.000€ que le ofrece por la suya, hacen los 25.000€.

Rafa no ha aceptado el chantaje y desde ese momento, han comenzado las amenazas y las extorsiones. Le han destrozado el coche, han amenazado a su familia y el propietario vive con miedo: “Yo siempre voy mirando hacia atrás, llevó objetos de defensa personal autorizados, voy con mucho miedo por Marbella… Estoy esperando a que la justicia se decida a actuar”. El okupa es un tipo peligroso que siempre va acompañado de otros cinco hombres de gran envergadura y que atemorizan al propietario.

Según ha informado Tatiana Márquez, reportera de ‘En boca de todos’, el okupa ha denunciado a Rafa por acoso y por acudir a ‘En boca de todos’ para dar visibilidad a su problema. Aseguran que el okupa de la vivienda no es una persona en situación vulnerable ya que cuenta con dinero en metálico, tiene varios negocios y es propietario de “Un Aston Martin, dos Mercedes, okupa plazas de garaje…”.