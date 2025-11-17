La investigada también rechazó la autenticidad de las grabaciones incorporadas a la causa.

Leire Díez niega cualquier vínculo orgánico con la dirección del PSOE, pero admite dos reuniones con Cerdán.

Compartir







La exmilitante socialista Leire Díez declaró este lunes, en calidad de investigada, que mantuvo dos reuniones en 2024 con el exdirigente del PSOE Santos Cerdán. Según ha declarado fueron realizadas en el marco de una investigación propia en la que manejaba documentación del caso Villarejo que, a su juicio, situaría al partido como “víctima”. Añadió que también contactó con otras formaciones, como PP y Vox.

Fuentes presentes en la comparecencia señalaron que Díez ha negado cualquier vínculo orgánico con la dirección del PSOE y rechazó haber trabajado para el partido. Asimismo, afirmó no conocer personalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más allá de verlo en mítines, y negó haber mantenido encuentros con el exministro José Luis Ábalos o con su ex asesor Koldo García.

PUEDE INTERESARTE Mazón sigue sin explicar sus 37 minutos 'desaparecido' en la tragedia de la DANA

Sin embargo, Díez sí reconoció una reunión en 2024 con Cerdán, actualmente en prisión por otra causa, organizada por una periodista, debido a la documentación del caso Villarejo que afectaba al PSOE. Enmarcó dicho encuentro en una labor de investigación periodística.

La investigada también rechazó la autenticidad de las grabaciones incorporadas a la causa por presunto cohecho y tráfico de influencias, que calificó de nulas. Entre ellas figura un audio aportado por el fiscal Ignacio Stampa, en el que supuestamente se presentaría como “la persona que ha puesto el PSOE” y “mano derecha” de Cerdán. También la efectuada en el despacho del abogado Jacobo Teijelo, en la que se habrían ofrecido favores al empresario investigado Alejandro Hamlyn a cambio de información sobre cargos de la UCO.

PUEDE INTERESARTE El informe secreto con el que la Guardia Civil sigue el rastro del dinero de Cerdán

Cree que los vídeos están manipulados, como Ábalos y Koldo

Considera Leire que esos vídeos están manipulados, al estilo de Koldo y Ábalos y ha incidido en su petición de que se declaren nulas las grabaciones aportadas.

El juez Arturo Zamarriego sospecha que la exmilitante socialista "lidera" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol --también investigados-- para "recabar información comprometida o irregular" con el fin de "anular o malbaratar" investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios", según un auto.

Las pesquisas que dirige el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid parten de varias denuncias contra la exmilitante socialista después de que se dieran a conocer los audios en los que se la escucha ofrecer favores a Hamlym a cambio de información sensible. Además, el juez acabó incorporando las denuncias presentadas por los fiscales Stampa y José Grinda, que denunciaron un presunto intento de soborno por parte de los investigados.

El PSOE sigue sin presentar una querella contra Leire

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha subrayado que su formación no tiene "nada que ocultar" ni en el caso Koldo ni el de la exmilitante Leire Díez y ha pedido que "nadie se confunda" y compare estos casos con los de corrupción del PP.

La portavoz ha enfatizado que el PSOE "no es la Gürtel, ni la Kitchen", Ferraz "no está pagado con dinero B" y en el partido "no hay condenas".

A preguntas de la prensa, Mínguez no ha contestado sobre si en el PSOE se están planteando presentar una querellar contra Leire Díez, quien -ha insistido- no forma parte del partido, al igual que el exasesor Koldo García y el exministro José Luis Ábalos.

El PSOE, ha subrayado, "no tiene nada que ver con el PP": "Aquí no jugamos al empate, ganamos de goleada, lo dijimos desde el minuto cero, ante cualquier cosa que no encaja con nuestros principios, hemos actuado de manera inmediata".

Mínguez ha reiterado la colaboración máxima del PSOE con la justicia y ha estimado que "cada uno se defiende con lo que quiera" aunque ha apuntado a que la exmilitante se está "desdiciendo" en sede judicial de lo declarado con anterioridad