El informe secreto con el que la Guardia Civil sigue el rastro del dinero de Cerdán

Daniel Montero 17 NOV 2025 - 16:32h.

La Guardia Civil sigue el rastro del dinero de Santos Cerdán: El Confidencial habla de mordidas del 2%

El pasado viernes, la UCO registró las sedes de varias constructoras en distintos puntos de España.

La Guardia Civil sigue el rastro del dinero de Santos Cerdán y el pasado viernes, la UCO registró las sedes de varias constructoras en distintos puntos de España. Dani Montero, jefe de investigación de Noticias Cuatro ¿Qué sabemos hasta el momento?

"Sabemos que la motivación de estas diligencias es un informe secreto presentado por la UCO la pasada semana. Hace unos meses el juez pidió a los investigadores informes patrimoniales de Ábalos, de Koldo y de Santos Cerdán. El de Ábalos fue el famoso informe de las Chistorras y el dinero en efectivo, el de Koldo afloró un importante capital inmobiliario conseguido durante la etapa investigada, y el de Santos Cerdán es el que sigue bajo secreto y ha provocado estos registros".

¿Y qué han encontrado los agentes?

"Pues el caso sigue bajo secreto así que desconocemos el resultado. Lo que sí sabemos es lo que buscaban: que es información sobre el presunto amaño de grandes contratos de obra pública con Acciona como principal beneficiaria. Hay dos grandes obras sobre la mesa, la ampliación del puente del centenario en Sevilla, que fueron 102 millones de euros, o la reforma de la A-68 que fueron 90 millones".

Y qué hay de que Cerdán y Koldo cobraban una tarifa del 2% de las obras que amañaban...

"Es una información que dan los compañeros de El Confidencial. Independientemente de la cuantía, la tesis de los investigadores es que ese dinero sería desviado después a empresas como Servinabar, controlada al 45% por Cerdán, o a otras dos cooperativas que también han sido registradas ahora. Una estaba controlada por Koldo y la otra tenía como empleada a la hermana de Santos Cerdán".