El presidente del Gobierno saca pecho de las ayudas por la DANA de Valencia y apuesta por su continuidad

Este 16 de noviembre se cumplen dos años de la última investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y, desde el PSOE, lo celebran en redes sociales con un vídeo en el que el jefe del Ejecutivo defiende su gestión en materia económica y social.

“Hoy hace dos años que formamos Gobierno tras las últimas elecciones y la verdad es que no hemos dejado de trabajar para mejorar la vida de la gente de a pie”, afirma el presidente del Gobierno en el vídeo.

Sánchez presume de los “resultados” de su Gobierno en estos dos años de legislatura: “España tiene hoy más de 22 millones de personas ocupadas, somos un país que crece más que el resto de las economías avanzadas, con paz social y sin dejar de lado uno de los principales compromisos de mi Gobierno que es el compromiso climático”.

Saca pecho de las ayudas de la DANA

Además de ello, el presidente saca pecho de las ayudas por la DANA de Valencia y apuesta por su continuidad. "Un Gobierno responsable que ha dedicado más de 8.000 millones de euros para la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA", remarca.

A su vez, señala que la vivienda asequible es una de las prioridades del Ejecutivo y agrega que, por ello, han eliminado las Golden Visa. "Hemos regulado los alquileres de temporada y también hemos aprobado la primera Ley de Vivienda de la historia", ensalza. Asimismo, pone de manifiesto la ampliación de la cobertura en el ámbito sanitario de salud bucodental y de gafas, así como los permisos de maternidad y paternidad hasta las 19 semanas.

En política exterior, Sánchez indica que España es uno de los principales defensores de los derechos humanos en Palestina y en Ucrania, y sitúa a España como uno de los referentes mundiales en políticas progresistas. "Somos el Gobierno que defiende las cosas que realmente le interesan a la gente de a pie", ha sentenciado.

Durante el vídeo aparecen ciudadanos que recuerdan a Sánchez otros avances, como la subida del Salario Mínimo, la subida de las pensiones conforme al IPC, el aumento de las becas o la ley de paridad.