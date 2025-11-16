El expresident de la Generalitat está ingresado en el Hospital de la Sagrada Familia de Barcelona

El juicio contra él y su familia arranca en la Audiencia Nacional el 24 de noviembre

Compartir







El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, de 95 años de edad, está ingresado por una neumonía a pocos días de que se celebre el juicio contra él y su familia en la Audiencia Nacional por su presunta fortuna oculta, tal y como informa en el vídeo Laura Arias.

El expresident de la Generalitat fue ingresado el sábado por la tarde en el Hospital de la Sagrada Familia de Barcelona y la familia explica que, de momento, está estable y confían en que en unos cuatro o cinco días reciba el alta.

No obstante, de cara al juicio que arranca el 24 de noviembre, han presentado informes que indican marcadores de alzhéimer y también faltas de memoria.

Los tres escenarios posibles para Jordi Pujol

Ahora se abren tres posibles escenarios para Jordi Pujol: puede que se archive la causa contra él pero no contra su familia, puede declarar por videoconferencia o también, en caso de que su salud se lo permita, podría viajar a Madrid.

La Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, así como multas millonarias.

La Abogacía del Estado, por su parte, no se dirige en su escrito de acusación contra Jordi Pujol i Soley, mientras que para el primogénito pide 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Están acusados de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.