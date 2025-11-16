Logo de cuatrocuatro
Logo de Noticias CuatroNoticias Cuatro
España

Jordi Pujol, ingresado por una neumonía a las puertas del juicio contra él y su familia en la Audiencia Nacional

El expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ingresado por una neumonía
El expresident de la Generalitat,Jordi Pujol, ingresado por una neumoníaImagen: EP | Vídeo: Noticias Cuatro

  • El expresident de la Generalitat está ingresado en el Hospital de la Sagrada Familia de Barcelona

  • El juicio contra él y su familia arranca en la Audiencia Nacional el 24 de noviembre

Compartir

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, de 95 años de edad, está ingresado por una neumonía a pocos días de que se celebre el juicio contra él y su familia en la Audiencia Nacional por su presunta fortuna oculta, tal y como informa en el vídeo Laura Arias.

El expresident de la Generalitat fue ingresado el sábado por la tarde en el Hospital de la Sagrada Familia de Barcelona y la familia explica que, de momento, está estable y confían en que en unos cuatro o cinco días reciba el alta.

PUEDE INTERESARTE

No obstante, de cara al juicio que arranca el 24 de noviembre, han presentado informes que indican marcadores de alzhéimer y también faltas de memoria.

Los tres escenarios posibles para Jordi Pujol

Ahora se abren tres posibles escenarios para Jordi Pujol: puede que se archive la causa contra él pero no contra su familia, puede declarar por videoconferencia o también, en caso de que su salud se lo permita, podría viajar a Madrid.

La Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, así como multas millonarias.

PUEDE INTERESARTE

La Abogacía del Estado, por su parte, no se dirige en su escrito de acusación contra Jordi Pujol i Soley, mientras que para el primogénito pide 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros.

Están acusados de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.

Temas