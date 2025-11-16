Jordi Pujol, ingresado por una neumonía a las puertas del juicio contra él y su familia en la Audiencia Nacional
El expresident de la Generalitat está ingresado en el Hospital de la Sagrada Familia de Barcelona
El juicio contra él y su familia arranca en la Audiencia Nacional el 24 de noviembre
El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, de 95 años de edad, está ingresado por una neumonía a pocos días de que se celebre el juicio contra él y su familia en la Audiencia Nacional por su presunta fortuna oculta, tal y como informa en el vídeo Laura Arias.
El expresident de la Generalitat fue ingresado el sábado por la tarde en el Hospital de la Sagrada Familia de Barcelona y la familia explica que, de momento, está estable y confían en que en unos cuatro o cinco días reciba el alta.
No obstante, de cara al juicio que arranca el 24 de noviembre, han presentado informes que indican marcadores de alzhéimer y también faltas de memoria.
Los tres escenarios posibles para Jordi Pujol
Ahora se abren tres posibles escenarios para Jordi Pujol: puede que se archive la causa contra él pero no contra su familia, puede declarar por videoconferencia o también, en caso de que su salud se lo permita, podría viajar a Madrid.
La Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, así como multas millonarias.
La Abogacía del Estado, por su parte, no se dirige en su escrito de acusación contra Jordi Pujol i Soley, mientras que para el primogénito pide 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros.
Están acusados de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.