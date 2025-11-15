Una anciana británica ha muerto por el temporal en el Algarve y 28 personas han resultado heridas, entre ellas cuatro españoles

Gran parte de España, en alerta por la borrasca Claudia: Andalucía supera las 600 incidencias por las fuertes lluvias

AlgarveUna mujer británica de 85 años ha fallecido y 28 personas más han resultado heridas, entre ellas cuatro españoles, en la región portuguesa del Algarve debido al temporal provocado por la depresión 'Claudia', que ha causado fuertes vientos y copiosas lluvias.

El comandante de distrito de operaciones de emergencia de Faro, Vitor Vaz Pinto, ha explicado en rueda de prensa que la víctima mortal estaba en un camping de la zona de Albufeira afectado por un pequeño tornado. "Lo que se sabe de la víctima mortal es que es de nacionalidad británica, tiene 85 años y es de sexo femenino", ha explicado Vaz Pinto.

Cuatro españoles heridos por el temporal

En ese mismo camping ha habido otros dos heridos graves y tres leves más. En un hotel cercano se han contabilizado 29 heridos leves, cuatro de ellos trasladados al Hospital de Faro. En Albufeira hay 28 heridos confirmados, dos de ellos leves y dos graves, entre los que hay personas de nacionalidad portuguesa, española y británica "con edades comprendidas entre los 6 y los 85 años".

En total, cuatro españoles han resultado heridos como consecuencia del temporal que azota al país con fuertes vientos, de los cuales tres ya han sido dados de alta y uno permanece hospitalizado, según confirmó a EFE la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) lusa.

De los españoles heridos, cuyas edades están comprendidas entre los 9 y los 54 años, tres de ellos fueron leves, mientras que un hombre permanece hospitalizado en el Hospital de Faro tras resultar herido "ligero", según confirmó una fuente de la ANPEC.

El jueves, otras dos personas murieron en la zona de Seixal, en el área metropolitana de Lisboa, después de que la vivienda en la que se encontraban se inundara por la lluvia. El temporal también ha provocado deslizamientos, caídas de árboles e inundaciones. Se espera que el temporal se alargue durante el fin de semana, al menos hasta la madrugada del lunes.