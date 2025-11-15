Gran parte de España, en alerta por la borrasca Claudia: Andalucía supera las 600 incidencias

Andalucía supera las 600 incidencias por la borrasca y las últimas horas transcurren "con normalidad"

La borrasca ‘Claudia’ trae el invierno: caerán más las temperaturas

España vive una nueva jornada marcada por la inestabilidad meteorológica. La llegada de la borrasca atlántica Claudia está dejando lluvias persistentes y tormentas localmente fuertes en buena parte de la Península, con especial incidencia en el oeste y el suroeste. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activados diferentes avisos, entre ellos varios de nivel naranja, por acumulaciones de lluvia y rachas intensas de viento.

En Andalucía, una de las comunidades más afectadas, las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz se encuentran en alerta por precipitaciones abundantes. En Huelva, donde la lluvia ha sido constante durante casi toda la mañana, la situación ha ofrecido una breve tregua a primera hora de la tarde. Aun así, el aviso naranja continúa vigente, acompañado de otro de nivel amarillo por rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Más de 600 incidencias en Andalucía

Desde el inicio del episodio, los servicios de emergencia andaluces han gestionado más de 600 incidencias, la mayoría relacionadas con inundaciones puntuales, balsas de agua en carreteras y caída de ramas debido al viento. Las autoridades recomiendan limitar los desplazamientos y extremar la precaución, ya que se espera que las precipitaciones vuelvan a intensificarse en las próximas horas.

La situación no es muy diferente en Sevilla, donde la lluvia ha caído con fuerza durante toda la jornada. La capital hispalense afronta un aviso naranja por fuertes precipitaciones y otro amarillo por tormentas y rachas intensas. En la ciudad se han registrado casi 200 incidencias, convirtiéndola en la zona más afectada dentro de la comunidad. Los paraguas, imprescindibles para la población, apenas sirven ante los chaparrones repentinos que está dejando esta borrasca, que podría alargarse al menos hasta el lunes.

El paso de la borrasca Claudia por España

Fuera de Andalucía, el temporal también golpea con fuerza al interior peninsular. En Extremadura se mantienen varias alertas por lluvias intensas, mientras que en Castilla y León la AEMET ha decretado aviso naranja en la provincia de Ávila. Allí, en la comarca del Barco de Ávila, la lluvia no da tregua desde el miércoles y los acumulados superan ya los 100 litros por metro cuadrado.

Uno de los puntos que más preocupa en la zona es el caudal del río Tormes, que baja con mucha fuerza tras las últimas precipitaciones y que incluso llegó a desbordarse en las últimas horas, obligando al corte de varias carreteras. Las previsiones apuntan a que la situación podría mejorar mañana, cuando las alertas se desactivarán si se cumplen los pronósticos y la lluvia remite progresivamente.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan trabajando para evitar daños mayores en zonas urbanas y rurales. Las autoridades recuerdan la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales y evitar circular por carreteras secundarias o áreas próximas a ríos y arroyos en momentos de lluvia intensa.

La borrasca, que ha entrado con fuerza y sin intención de marcharse a corto plazo, marcará el fin de semana en buena parte del país. De momento, las previsiones apuntan a que el tiempo comenzará a estabilizarse a partir del lunes, aunque el ambiente otoñal, con temperaturas frescas y cielos cambiantes, seguirá presente.