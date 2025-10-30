Huelva y Sevilla rompen su techo histórico de lluvias y se espera otro tren de borrascas

En Sevilla, en solo 13 horas cayeron 115 litros por metro cuadrado, la mayor tromba de agua desde que hay registros

Huelva también ha roto su techo histórico de precipitaciones

Compartir







En nuestro país las lluvias torrenciales han causado estragos en Andalucía. Calles inundadas, coches flotando en medio de la riada y túneles colapsados por el agua, rachas de viento que han alcanzado los 70km hora y más de 1.500 incidencias en toda la comunidad. Y ojo porque llega otro tren de borrascas que puede dejar más trombas de agua en Andalucía.

Unas lluvias que han dejado registros históricos en Andalucía. Por ejemplo, en Sevilla, en solo 13 horas cayeron 115 litros por metro cuadrado, la mayor tromba de agua desde que hay registros. Huelva también ha roto su techo histórico de precipitaciones. En Mazagón se acumularon 160 litros en sólo 12 horas.

Ha sido el día más lluvioso en décadas para los sevillanos. La ciudad se vio completamente desbordada. El agua colapsó el tráfico y anegó calles y viviendas, informa Marta Álvarez. "Aún hay gente tratando retomar la normalidad tras la mayor tormenta de Sevilla, como la casa de Julián, con todo echado a perder, desde colchones a electrodomésticos en solo unas horas. Todo una calle del barrio del cerro del Águila se convirtió en un río de más de un metro de altura".

En Huelva, también intentan recobrar la calma. Recuperarse de los destrozos provocados por la lluvia y el viento, informa Victoria Talero. El ejemplo es un socavón de 8 metros de largo y cuatro de profundidad, aunque no sea ya peligroso para los vecinos.

PUEDE INTERESARTE La lluvia azota el suroeste de la Península y activa la alerta roja en Huelva, en el aniversario de la DANA

En Sevilla, el sonido ahora que más se escucha es el de las bombas de agua que tratan de achicar el agua de garajes y bajos que han quedado anegados. "Hoy la principal función es evacuar todo el agua de los garajes que se han quedado inundaos. Y esto necesitará más de un día de trabajo", dicen los bomberos. "Y eso que estos motores son potentes".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

En algunos puntos de la ciudad se llegó a registrar 115 litros por metro cuadrado hasta las 3 de la tarde.

Fue hasta el mediodía cuando cayó la mayor tromba de agua anegando calles y bajos, con sótanos cubiertos hasta el cuello: "Pasamos mucho miedo, estuvimos todos en la segunda planta hasta que nos dejaron pasar".

Otros pusieron tableros en las puertas mientras veían como sus coches eran arrastrados por las aguas. "Medio metro de agua por todos lados, es increíble", relatan los vecinos.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Hoy ha sido día de limpiar y retirar muebles estropeados por el agua. "Ayer vinieron mis hijas, me ayudaron muchísimo y ha venido alguien hasta de Santander", dice una vecina. Al menos el agua, ante el miedo de todos, une.