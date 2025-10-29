La lluvia azota el suroeste de la Península y activa la alerta roja en Huelva, en el aniversario de la DANA

El 112 ha recibido más de 500 alertas a lo largo de la mañana, con casi 300 de ellas en la provincia de Huelva

HuelvaEn el aniversario de la devastadora DANA, las lluvias vuelven a golpear el suroeste de la Península, con especial impacto en Huelva, donde Protección Civil ha activado el aviso rojo. La tormenta también ha afectado a Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, generando inundaciones y pequeñas riadas desde primera hora del día.

En Ayamonte, Huelva, ha sido el epicentro del temporal. A las 9 de la mañana, las lluvias intensas coincidieron con la marea alta, desbordando las calles y generando pánico entre los residentes. En esta localidad, la lluvia causó la caída del techo del CEIP Padre Jesús, lo que obligó a evacuar a los niños del centro. Además, en Isla Cristina, las lluvias inundaron varias urbanizaciones, cubriendo las calles con más de un palmo de agua y anegando patios y viviendas. Durante las primeras horas del día, los residentes de los 12 municipios más afectados de la comarca recibieron mensajes Es-Alert en sus teléfonos, advirtiendo sobre la gravedad de la situación.

La tormenta también ha causado importantes incidentes en otras localidades cercanas como Lebrija (Sevilla), donde la caída de árboles y otros daños materiales dejaron una serie de incidencias. En total, el 112 ha recibido más de 500 alertas a lo largo de la mañana, con casi 300 de ellas en la provincia de Huelva. Además, varios tramos de carreteras fueron cortados y la circulación ferroviaria fue interrumpida por la caída de la catenaria entre Niebla y San Juan del Puerto.

Las tormentas han barrido gran parte de Andalucía afectando principalmente a las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. En Sevilla, las lluvias han causado la caída de hasta 115 litros por metro cuadrado en algunas zonas, provocando problemas eléctricos en el Palacio de Congresos Fibes y la suspensión de clases en varias universidades.

También se han registrado incidencias en el tráfico y en el sistema de alcantarillado, aunque con menos gravedad. En Huelva, se han producido varios desalojos preventivos, como el de la Unidad de Salud Mental de Valverde del Camino y la evacuación parcial del colegio de Cartaya.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado con la tormenta de hoy que es el aniversario de la DANA en su comunidad, mencionando especialmente los trágicos momentos vividos en localidades como Letur (Albacete) y Mira (Cuenca), donde la tormenta sorprendió a las autoridades. Además, ha destacado la coordinación entre las administraciones durante la emergencia, señalando que se trabajó de forma conjunta con los ayuntamientos, diputaciones, la comunidad autónoma y el Estado. A pesar de que no hubo aviso rojo en la región, el presidente ha reconocido que las primeras horas fueron muy importantes a la hora de tomar decisiones.

Page ha criticado a quienes niegan la influencia del cambio climático en estos fenómenos, subrayando la necesidad de tomar acciones para mitigar sus efectos. En su mensaje, ha hecho especial hincapié en la importancia de mantener firmes los servicios de emergencia y mejorar la coordinación entre administraciones para una respuesta más efectiva y eficaz ante futuras crisis. En su reflexión, el presidente lamentó la explotación política que se produce tras cada tragedia, aludiendo a los “buitres de la política” que se benefician de los desastres para ganar protagonismo.

Con más de un centenar de incidencias registradas y la alerta de lluvias aún activa, la situación sigue siendo crítica, y las autoridades continúan trabajando para evaluar los daños y proporcionar ayuda a las zonas afectadas.