El premio al equipo de Noticias Cuatro en Valencia por no olvidar la DANA este año: "Gracias"

Manu Reyes y el equipo de Valencia de Noticias Cuatro no olvidaron a los vecinos de la DANA estos 365 días y recibieron su premio con un "gracias" por las calles

DANA, un año de dolor y resiliencia: "Mi marido murió agarrado de mi mano"

ValenciaA un año de la devastadora DANA que dejó su huella en la Comunidad Valenciana y parte de Castilla-La Mancha, Manu Reyes y el equipo de Noticias Cuatro han sido testigos y narradores de las historias de aquellos que siguen enfrentando sus consecuencias.

Durante estos 365 días, el compromiso con los afectados ha sido absoluto, cubriendo cada una de las vidas rotas, las historias de sufrimiento, pero también de esperanza y solidaridad. Manu Reyes ha estado documentando la devastación, al mismo tiempo que ha mantenido la promesa de no olvidar a las víctimas. Esta cobertura incansable, llena de cercanía, ha sido esencial para mantener viva la memoria de la tragedia.

A lo largo de este tiempo, Noticias Cuatro ha mostrado historias desgarradoras, como la de una ciudadana que perdió la mano de una niña que intentaba salvar o la abuela que perdió a su hija y su futura nieta, o los problemas cotidianos que siguen sufriendo los afectados, como ascensores que no funcionan y ruinas que se han perpetuado en el tiempo. Sin embargo, también ha reflejado momentos de solidaridad, como el caso los cientos de damnificados que han sido ayudados por los miles de voluntarios.

Un año después, los vecinos afectados por la DANA agradecieron a Manu Reyes y su equipo por su dedicación. Han conseguido cumplir el objetivo más gratificante de todos: "dar visibilidad", han agradecido al equipo varios damnificados.

Con el compromiso de seguir informando, Manu Reyes concluyó: "Esto nunca lo vamos a olvidar y nunca vamos a dejar que se olvide", reafirmando que su labor no ha terminado. Aunque pase el tiempo, sus historias y su dolor no se van a olvidar.