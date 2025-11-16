Las anegaciones de la calle, sótanos, garajes y plantas bajas han sido las atenciones más repetidas

Huelva con 392 incidencias atendidas, Sevilla con 380 y Córdoba con 268, han sido las tres provincias con mayor impacto

Compartir







El consejero andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado el descenso desde la fase de emergencia a la de preemergencia de la Comunidad, a las 11:00 horas de este domingo, tras debilitarse el paso de la borrasca Claudia por la región con 1.400 incidencias gestionadas.

“La desescalada de la fase de emergencia se ha producido al no recibirse ya prácticamente ningún caso desde las seis de la madrugada”, tal y como ha explicado el consejero.

PUEDE INTERESARTE Activado el nivel 1 de emergencia en Huelva tras las múltiples incidencias de la borrasca 'Claudia'

Sanz ha detallado que “Huelva con 392 incidencias atendidas, Sevilla con 380 y Córdoba con 268, han sido las tres provincias en las que ha tenido un mayor impacto el frente de lluvias y tormentas que también se ha dejado sentir en Cádiz (181), Málaga (82), Jaén (66) y Granada (31)”.

Las anegaciones de la calle, sótanos, garajes y plantas bajas, los avisos por desprendimientos de ramas y árboles, así como elementos del paisaje urbano, además de anomalías en servicios básicos, cortes puntuales de luz e incidencias en la red principal y secundaria de carreteras, han sido las atenciones más repetidas en las salas del 1-1-2, además de los rescates de personas.

PUEDE INTERESARTE Carriles bici seguros para un paseo en familia: itinerarios sin coches y con poco desnivel cerca de Madrid

En cuanto a incidencias destacadas, ayer a las 21:00 horas se rescató a una familia que estaba refugiada en el capó de su vehículo que se había caído al arroyo del Saltillo, junto al camino de la Cerca en Almonte (Huelva) con una mujer y un menor con peligro de ser arrastrados por la corriente. Tras el rescate, la Policía Local acordonó la zona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Sobre esa misma hora, a las 21:10 horas, también se rescató a otra familia agarrada a su vehículo arrastrado por el agua del arroyo del Asno, en la carretera de Montoro a Pedro Abad. La Guardia Civil informó de su rescate y les trasladó al centro de salud para su atención.

En la provincia onubense hasta 61 municipios reportaron incidentes al 112, cabe destacar la inundación de la entrada de la estación de autobuses, aunque la terminal pudo seguir manteniendo su actividad al poco tiempo.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

En la localidad de Nerva se ha desplegado un operativo de Infoca para el acondicionamiento del viario tras las inundaciones con dos grupos de bomberos forestales y dos autobombas.

En Córdoba han sido 36 las localidades afectadas especialmente en la red secundaria de carreteras por acumulación de balsas de agua, piedra y barro; mientras que en la provincia sevillana han sido 67 poblaciones con caída de ramas, árboles y objetos en calles y carreteras, accidentes de tráfico, caída de elementos de fachadas de edificios, presencia de obstáculos en la vía arrastrados por el viento, viviendas y calles anegadas y balsas de agua en la calzada.