Un barranco se ha desbordado este sábado en la localidad de Nerva (Huelva) debido a las fuertes precipitaciones

El consejero de Sanidad ha pedido prudencia y precaución en Andalucía ante los avisos por lluvia y viento

HuelvaEl consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado este sábado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el riesgo de Inundaciones, en la provincia de Huelva debido al número elevado de incidencias registradas por el paso de la borrasca 'Claudia'.

A trav�és de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el consejero ha pedido prudencia y precaución en Andalucía ante los avisos por lluvia y viento que ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por lo que ha insistido a la población en que se sigan las indicaciones del 112.

Un barranco se ha desbordado en Huelva

En cuanto a las incidencias registradas, un barranco se ha desbordado este sábado en la localidad de Nerva (Huelva) debido a las fuertes precipitaciones que están irrumpiendo en la provincia durante esta jornada, donde la Aemet ha activado el aviso naranja.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el aviso sobre este incidente ha ocurrido sobre las 16,30 horas de la tarde, en el que se alertaba del desbordamiento de un barranco cerca de la avenida de Andalucía, en la localidad de Nerva.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Local, Guardia Civil y bomberos avisados por la sala coordinadora, quienes además, han indicado que no consta de la presencia de personas heridas o atrapadas.

Asimismo, el Ayuntamiento de Minas de Riotinto ha trasladado a través de sus redes sociales, consultadas por esta agencia, que ruega a todos los vecinos extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios tras las intensas lluvias que han afectado a la localidad durante la tarde del sábado.

Según ha detallado, las precipitaciones registradas en las últimas horas han provocado inundaciones en distintas calles y zonas bajas, así como acumulación de agua en la vía pública y dificultades en el tráfico. Desde primera hora de la tarde, los efectivos de Emergencias y Protección Civil trabajan para restablecer la normalidad, atender incidencias y garantizar la seguridad de la población.

Por otro lado, el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre ha precisado también en sus redes sociales que, debido a las intensas lluvias registradas, el Camino de las Bodegas presenta algunos tramos anegados. Además, la carretera San Bartolomé-Castillejos se encuentra cortada por la Guardia Civil, y la carretera hacia Alosno presenta balsas de agua en varios puntos. Es por ello que el Consistorio ha solicitado a la ciudadanía extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y circular con la máxima prudencia.

En cuanto al municipio de Cartaya, el alcalde de la localidad, Manuel Barroso, ha informado de que varias carreteras se encuentran cortadas por el paso de este fenómeno meteorológico, además de pedir precaución y prudencia a la población. Además de los municipios onubenses, la capital de Huelva también está sufriendo inundaciones en sus calles debido a la gran acumulación de agua tras las fuertes lluvias.